NEOS: Schutzzonen sichern Selbstbestimmung von Frauen

Wien (OTS) -

Im Nationalrat haben NEOS heute gemeinsam mit ÖVP und SPÖ einen Entschließungsantrag beschlossen. Konkret geht es um Schutzzonen vor Gesundheitseinrichtungen, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden.

NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter: „51 Jahre nach Einführung der Fristenlösung wird endlich der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen frei von Einschüchterung und Belästigung gewährleistet“. Schutzzonen vor Abtreibungskliniken seien daher ein notwendiger Schritt: „Selbstverständlich sind Versammlungs- und Redefreiheit ein hohes Gut. Kritikerinnen und Kritiker können fast rund um die Uhr vor dem Parlament demonstrieren. Einzelne Frauen zu belästigen, ist hingegen nicht zu akzeptieren und hat mit Demonstrationen nichts zu tun", sagt Brandstötter.

Frauen treffen eine solche Entscheidung nicht leichtfertig, sagt Brandstötter: „Umso wichtiger ist es, dass sie diesen Weg ohne Druck, ohne Störungen und ohne moralische Bevormundung gehen können.“ Es darf nicht sein, dass Frauen auf dem Weg zu einem medizinischen Eingriff von religiösen Kundgebungen bedrängt werden: „Die Fristenlösung ist seit über fünf Jahrzehnten Realität in Österreich. Es ist höchste Zeit, den Zugang zu Abbrüchen endlich auf jeder Ebene sicher zu stellen. Wer Frauen mit Rosenkränzen oder Transparenten vor Einrichtungen abfängt, überschreitet eine klare Grenze.“

Für Brandstötter sind Schutzzonen daher ein wichtiger Beitrag zur Wahrung der Selbstbestimmung: „Es geht nicht darum, Meinungen zu verbieten, sondern darum, Frauen in einer sensiblen Situation zu schützen.“