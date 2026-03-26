Österreichischer FMCG-Award 2026: Manner, Stiegl und Werner & Mertz vom Handelsverband ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Der Handelsverband hat heute beim Handelskolloquium – dem renommiertesten Handelskongress des Landes – die Österreichischen FMCG-Awards 2026 verliehen. Der Preis zeichnet jene FMCG (Fast-Moving Consumer Goods)-Unternehmen aus, die sich als stabile und vertrauensvolle Partner des Handels bewährt haben. Die Awards wurden von Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will gemeinsam mit Günter Thumser, Geschäftsführer des Markenartikelverbandes (MAV) und Davide Falzone, Geschäftsführer von Bring! Labs Deutschland, verliehen. Der Markenartikelverband hat die Schirmherrschaft der Awards übernommen.

Platz 1: Manner

Den Sieg beim Österreichischen FMCG-Award 2026 holte die Josef Manner & Comp. AG. "Den FMCG-Award 2026 zu gewinnen ist eine großartige Bestätigung für uns und unsere 800 Beschäftigten. Der Preis steht für die langjährige, starke und respektvolle Partnerschaft von Manner mit dem Handel. Gemeinsam können wir die österreichischen Konsument:innen Tag für Tag begeistern", freuten sich Manner-Marketingleiterin Julia Hrabal und Manner-Vertriebsleiter Manuel Sieber.

Platz 2: Stiegl

Rang 2 ging an die Stiegl Getränke & Service GmbH & Co. KG. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, sie unterstreicht den Wert starker Partnerschaften mit dem Handel. Jetzt sind wir umso motivierter, nächstes Jahr noch eins draufzulegen", sagten Stiegl-Geschäftsführer Herbert Bauer und Stiegl-Verkaufsleiter Ingo Wuppinger live on Stage.

Platz 3: Werner & Mertz

Werner & Mertz Hallein schaffte es ebenfalls aufs Podest und holte heuer den 3. Platz. "Alle unsere 200 Mitarbeiter:innen in Hallein, die täglich Kreislaufwirtschaft leben, sind sehr stolz auf diese Auszeichnung durch unsere Handelspartner. Sie zeigt, dass unsere Bemühungen zur Optimierung unserer Partnerschaft anerkannt und honoriert werden", erklärte Werner & Mertz-Geschäftsführer Florian Iro.

Das "Who is Who" der FMCG-Branche unter den Finalisten

Im Vorfeld der Verleihung hatte eine hochkarätige Jury aus renommierten Vertreter:innen des österreichischen Lebensmittel- und Drogeriehandels – bestehend aus Claudia Riebler (REWE), Corina Ziss (SPAR), Susanne Fischer (HOFER), Alexa Kazda-Klabouch (METRO), Christian Freischlager (dm) und Simon Lindenthaler (LIDL Österreich) – die zahlreichen Einreichungen bewertet und eine ebenso fundierte wie kompetente Auswahl der Preisträger sichergestellt.

Zu den Top-10 FMCG-Partnern des Landes, die heuer das Finale erreichten, zählten neben den 3 Gewinnern (in alphabetischer Reihenfolge) die Berglandmilch, Brau Union, fritz kola, Haubis, NEOH by Alpha Republic, Seeberger und Tante Fanny Frischteig.

"Mit dem FMCG-Award setzen wir ein starkes Zeichen der Dankbarkeit für die gelebte Partnerschaft zwischen heimischen Markenartikelproduzenten und dem Handel. Der Preis soll jene Unternehmen würdigen, die durch Qualität und Engagement eine exzellente Zusammenarbeit mit dem Handel prägen und damit einen positiven Beitrag für die gesamte Branche leisten. Herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten und an die drei Gewinner Manner, Stiegl und Werner & Mertz", würdigte HV-Geschäftsführer Rainer Will die besten FMCG-Partner Österreichs.

"Der Österreichische FMCG-Award würdigt jene Unternehmen und Marken, die durch gelebte Werte, Innovationskraft und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel überzeugen. Diese Anstrengungen unterstützt der Markenartikelverband gemeinsam mit dem Handelsverband Jahr für Jahr sehr gerne. Herzliche Gratulation an alle Preisträger", ergänzte Günter Thumser, Geschäftsführer des Markenartikelverbandes.

Nächstes Gipfeltreffen der Branche: TAG DES HANDELS am 8. und 9. Oktober

Die glücklichen Gewinner dürfen sich zusätzlich zum Award über kostenfreie mediale Präsenz in den Kanälen des Handelsverbandes sowie Produktplatzierungen im RETAIL Magazin und auf retail.at freuen. Darüber hinaus stellt der Award-Sponsor Bring! Labs für den Gewinner eine Werbekampagne im Wert von 10.000 Euro zur Verfügung.

Am 8. und 9. Oktober 2026 steht mit dem TAG DES HANDELS das nächste Branchenhighlight auf dem Programm, wo sich führende Vertreter:innen aus dem Handel, der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft im schönen Gmunden (OÖ) zum zweitägigen Austausch treffen werden. Mehr dazu HIER.