WB-Graf zu Marterbauer: Standort braucht Rückenwind statt ideologischer Steuerfantasien

Wien (OTS) -

Zu den heutigen Aussagen von Finanzminister Markus Marterbauer im Nationalrat stellt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf klar: „Mit uns wird es keine Eigentumssteuern geben. Das haben wir bereits mehrfach klar gesagt und daran wird sich auch nichts ändern. Eigentum ist die Grundlage für Sicherheit, Verantwortung und Generationengerechtigkeit. Wer daran rüttelt, greift die Mitte der Gesellschaft an.“

Österreich brauche endlich eine Politik der Entlastung statt neuer, ideologisch motivierter Belastungspakete. „Wir sind längst ein Höchststeuerland und haben kein Einnahmen-, sondern ein massives Ausgabenproblem. Wer jetzt wieder neue Steuern ins Spiel bringt, gefährdet Arbeitsplätze und schwächt unseren Standort“, so Graf.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei wirtschaftspolitische Vernunft gefragt, keine Umverteilungsfantasien aus der ideologischen Mottenkiste: „Unsere Betriebe – vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Familienbetrieb – halten dieses Land am Laufen. Sie schaffen Jobs, investieren und sichern Wohlstand. Wer sie mit immer neuen Steuerdebatten verunsichert, betreibt Politik gegen den Standort und gegen den Mittelstand.“

Graf kritisiert insbesondere den ideologischen Zugang hinter neuen Belastungsdiskussionen: „Was hier als Gerechtigkeit verkauft wird, ist in Wahrheit eine Politik des Misstrauens gegenüber Leistung und Eigentum. Diese Neiddebatten lösen kein einziges strukturelles Problem, im Gegenteil: Sie schwächen Leistungsbereitschaft, schrecken Investoren ab und bremsen Wachstum.“

Statt Belastungsfantasien fordert Graf eine konsequente Entlastungsagenda: „Mehr Netto vom Brutto, eine spürbare Senkung der Lohnnebenkosten, weniger Bürokratie und echte Investitionsanreize. Das ist der richtige Weg. Nur so schaffen wir Wachstum, sichern Arbeitsplätze und stärken die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Österreich wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir jene stärken, die Verantwortung übernehmen.“