  • 26.03.2026, 11:47:32
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Erinnerung: Einladung zur Pressekonferenz „Gerichtsmedizin am Limit – welche Folgen drohen?“ - morgen, 10 Uhr

Personalmangel, Überalterung, Nachwuchsmangel, finanzielle Engpässe: Die Gerichtsmedizin steht aktuell vor massiven Herausforderungen, Verbrechen könnten ungeklärt bleiben.

Wien (OTS) - 

Ein Rechnungshof-Bericht unterstreicht die gravierenden Probleme in der österreichischen Gerichtsmedizin, beginnend mit einem akuten Personalmangel: Anfang 2024 gab es nur insgesamt 18 aktive Fachärzte für Gerichtsmedizin, wobei die Hälfte von ihnen in den nächsten zehn Jahren das Pensionsalter erreichen wird. Ein Mangel an Expertinnen und Experten könnte dazu führen, dass obduktionspflichtige Todesfälle oft nicht zeitgerecht oder ausreichend untersucht werden und somit Mordfälle oder Gewaltverbrechen ungeklärt bleiben.

Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein, um einen Einblick in die derzeit wichtigsten Problemstellungen und Lösungsansätze zu geben.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Teilnehmer:

OMR Dr. Johannes Steinhart
Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Ass.Prof. Dr. Mario Darok
Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Gerichtliche Medizin

Pressekonferenz: „Gerichtsmedizin am Limit – welche Folgen drohen?“

Datum: 27.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 4
Weihburggasse 10-12
1010 Vienna
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at

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[Freitag, 27.03.2026, 10:00]

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