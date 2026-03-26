  • 26.03.2026, 11:32:03
  • /
  • OTS0099

Martin Nowak legt Mitgliedschaft in ÖAW zurück

Der Harvard-Mathematiker kommt damit einer Anhörung und einem potentiellen Ausschluss zuvor. ÖAW hatte Untersuchung eingeleitet.

Wien (OTS) - 

Martin Nowak hat seine Mitgliedschaft in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zurückgelegt. Nach Veröffentlichung der umfassenden Epstein-Files, in denen auch der an der Universität Harvard tätige Mathematiker häufig genannt wird, hatte die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) eine Untersuchung eingeleitet und ihr Ethikkomitee beauftragt, die Mitgliedschaft von Nowak in der Akademie zu überprüfen.

Dieses Vorgehen ist in der Geschäftsordnung der ÖAW festgelegt. Das Ethikkomitee wird geleitet von Ulrich Körtner, em. Professor an der Universität Wien und Ethikexperte, der selbst kein Mitglied der Akademie ist. Das Komitee stand kurz vor dem Abschluss seiner Untersuchung.

Mit der Zurücklegung seiner Mitgliedschaft ist Nowak nun einer Anhörung und Empfehlung des Ethikkomitees sowie einem potentiellen Ausschluss zuvorgekommen. Über einen solchen entscheidet die Gesamtsitzung der Mitglieder der ÖAW auf Grundlage der Empfehlung des Ethikkomitees.

Die ÖAW nimmt den Austritt Nowaks zur Kenntnis. Dieser wird gemäß Geschäftsordnung der Akademie nach zehn Tagen rechtskräftig.

Rückfragen & Kontakt

Sven Hartwig
Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation
Österreichische Akademie der Wissenschaften
+43 1 51581-1331
[email protected]
www.oeaw.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OAW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

Rückfragen & Kontakt

Sven Hartwig
Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation
Österreichische Akademie der Wissenschaften
+43 1 51581-1331
[email protected]
www.oeaw.ac.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright