Raiffeisen-Holding und RLB NÖ-Wien erzielen sehr gute Ergebnisse 2025

Wien (OTS) -

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien: sehr gutes Konzerngesamtergebnis in Höhe von EUR 783,8 Mio. (VJ: EUR 342,7 Mio.)

Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) hat ihr Konzerngesamtergebnis auf EUR 758,4 Mio. mehr als verdoppelt.

Ausgezeichnete Kapitalausstattung: Gesamtkapitalquote von 26,9 Prozent

Raiffeisenbanken in Niederösterreich:weiterhin auf Erfolgskurs

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien konnte im Geschäftsjahr 2025 trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten ein sehr starkes Ergebnis erzielen. Das Konzerngesamtergebnis lag bei EUR 783,8 Mio. – damit wurde der Vorjahreswert von EUR 342,7 Mio. mehr als verdoppelt.

Zum deutlichen Ergebnis-Anstieg trugen insbesondere die STRABAG, der NÖM-Konzern sowie der starke Ergebnisbeitrag der über die Bankbeteiligung RLB NÖ-Wien at equity bilanzierten Raiffeisen Bank International (RBI) bei.

„Wir sind mit dem Konzerngesamtergebnis sehr zufrieden“, so Generaldirektor Michael Höllerer, Raiffeisen NÖ-Wien. „In einem herausfordernden Umfeld haben wir gemeinsam mit unseren Beteiligungsunternehmen erneut hohe Resilienz und wirtschaftliche Stärke bewiesen. In der Bank konnten wir das Wachstum im Kerngeschäft, insbesondere bei den Einlagen, weiter ausbauen und das Finanzierungsvolumen weiterhin hochhalten. Gleichzeitig ist es uns gelungen, unsere Kapitalquoten auf ein ausgezeichnetes Niveau zu steigern. Das stärkt unsere Widerstandskraft in einer volatilen Welt und verschafft uns zusätzlichen Spielraum für zukünftiges Wachstum.“



RLB NÖ-Wien: Konzerngesamtergebnis der Bank mehr als verdoppelt

Die RLB NÖ Wien erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Konzerngesamtergebnis von EUR 758,4 Mio. und konnte dieses damit mehr als verdoppeln (VJ: EUR 324,5 Mio.). Die Entwicklung war maßgeblich vom sehr starken Ergebnisbeitrag der Raiffeisen Bank International (RBI) sowie von der operativen Ertragskraft des Bankbetriebs geprägt.

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf EUR 437,6 Mio. und lag damit über

dem Vorjahr (VJ: EUR 397,2 Mio.). Aufgrund einer IFRS bedingten Verschiebung zwischen Ergebnisrechnung und sonstigem Ergebnis (OCI) in Höhe von

EUR 314,0 Mio. ist das Konzerngesamtergebnis die aussagekräftigere Kennzahl für die Gesamtperformance des Konzerns.



Der Bankbetrieb ohne RBI erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein sehr solides operatives Betriebsergebnis von EUR 198,4 Mio. (VJ: EUR 241,3 Mio.), das die Stabilität und Resilienz des Geschäftsmodells auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld unterstreicht.



Der Zinsüberschuss belief sich auf EUR 318,9 Mio. (VJ: EUR 352,9 Mio.) und lag damit erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert infolge des gesunkenen Zinsumfelds. Gleichzeitig entwickelte sich das Zinsergebnis besser als geplant. Das Kundengeschäft zeigte sich stabil. Die Einlagen von Kunden stiegen um 3,9 Prozent auf EUR 11,2 Mrd. (VJ: EUR 10,8 Mrd.), die Forderungen an Kunden sanken leicht um 1,1 Prozent auf EUR 16,1 Mrd. (VJ: EUR 16,3 Mrd.)

Der Provisionsüberschuss stieg um 8,5 Prozent auf EUR 59,3 Mio. (VJ: EUR 54,7 Mio.). Wesentliche Treiber waren insbesondere das Wertpapiergeschäft und der Zahlungsverkehr im Privatkundengeschäft. Die positive Entwicklung reflektiert die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Maßnahmen.

Das solide Betriebsergebnis des RLB-Bankbetriebes wurde im Jahresverlauf durch deutlich höhere Risikovorsorgen aufgrund der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie durch die deutlich erhöhte Sonderbankenstabilitätsabgabe belastet. In der Folge erzielte der Bankbetrieb ohne RBI ein Ergebnis vor Steuern von EUR 69,7 Mio. (VJ: EUR 169,4 Mio.) Trotz der erhöhten Risikovorsorgen blieb die NPL Quote mit 3,3 Prozent (VJ: 2,9 Prozent) weiterhin auf moderatem Niveau.



Ausgezeichnete Kapitalausstattung erneut verbessert

Die wesentlichen Kennzahlen bestätigen das erfolgreiche Jahresergebnis 2025: Die harte Kernkapitalquote (CET-1 Ratio) stieg auf 24,8 Prozent (VJ: 22,5 Prozent). Die Gesamtkapitalquote (TC-Ratio) liegt bei 26,9 Prozent (VJ: 24,0 Prozent). Die Kapitalquoten liegen damit deutlich über den regulatorischen Vorgaben und sind eine stabile Basis dafür, dass die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien zukunftsfit aufgestellt ist.



Raiffeisenbanken in Niederösterreich: stark verwurzelt in der Region

Auch die 41 niederösterreichischen Raiffeisenbanken bleiben weiterhin auf Erfolgskurs. Das voraussichtliche Betriebsergebnis beläuft sich auf EUR 565,0 Mio. (VJ: EUR 680,4 Mio.). Das Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (EGT) betrug EUR 178,8 Mio. (VJ: EUR 286,5 Mio.).



Von der gesamten Raiffeisenbankengruppe Niederösterreich-Wien werden mehr als 1,26 Mio. Kund:innen betreut.



„Raiffeisen NÖ-Wien konnte ihre starke Position in der Region erneut festigen. Wir werden unseren erfolgreichen Kurs fortsetzen und dabei die Kundenzentrierung und innovative Lösungen weiter ausbauen“, betont Höllerer.

Der Jahresfinanzbericht 2025 der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist ab sofort unter folgendem Link abrufbar: https://www.raiffeisenholding.com/de/presse/publikationen.html#2025

Der Jahresfinanzbericht 2025 der RLB NÖ-Wien ist ab sofort unter folgendem Link abrufbar: www.raiffeisenbank.at/investoren/Finanzbericht2025