FPÖ – Weinzierl: „Sektenstelle ist Gesinnungspolizei gegen Familien und Kritiker!“

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik an der Bundesstelle für Sektenfragen meldete sich heute FPÖ-Jugendsprecher NAbg. Maximilian Weinzierl im Rahmen der Nationalratssitzung zu Wort. Die Institution habe ihren gesetzlichen Auftrag, Jugendliche vor echten Gefahren zu schützen, völlig pervertiert und sei zu einer „Gesinnungspolizei gegen Familien und Regierungskritiker“ verkommen. Anstatt sich mit realen Bedrohungen wie dem radikalen Islamismus zu befassen, konzentriere man sich auf die Verunglimpfung unliebsamer Meinungen und traditioneller Familienbilder.

„Hier wird die Welt auf den Kopf gestellt: Echte Gefahren wie der radikale Islamismus werden von der Sektenstelle als ‚nicht zuständig‘ abgetan, aber ein besorgter Vater, der sein Kind vor der Gender-Propaganda und Frühsexualisierung schützen will, wird zur Zielscheibe. Diese staatlich finanzierte Gesinnungspolizei erklärt die traditionelle Familie zum Feindbild, während sie vor echten Bedrohungen für unsere Jugend die Augen verschließt. Das ist ein Verrat am Schutzauftrag!“, so Weinzierl. Wer heute noch richtigerweise behaupte, es gebe nur zwei Geschlechter, oder wer Kritik an der Regenbogen-Propaganda in Kindergärten übe, werde als „weltanschaulich problematisch“ eingestuft.

Besonders empörend sei für Weinzierl auch die dilettantische und ideologisch getriebene Arbeitsweise der Sektenstelle: „Die Arbeitsweise dieser Stelle ist ein Skandal für sich. Man stützt sich auf eigene, längst widerlegte Berichte oder auf das linksextreme DÖW – eine Organisation, die man gerichtlich bestätigt als ‚kommunistische Tarnorganisation‘ bezeichnen darf. Die Geschäftsführerin fantasiert dann öffentlich von Kontosperrungen für Regierungskritiker. Das sind Methoden, die man aus totalitären Regimen kennt, aber nicht in einer Demokratie erwarten würde. Hier wird mit Steuergeld eine Überwachungs- und Einschüchterungsmaschinerie gegen die eigene Bevölkerung betrieben.“

„Diese Institution hat ihren Auftrag verraten und bekämpft alles, was konservativ und heimatverbunden ist. Deshalb gibt es nur eine logische Konsequenz: die ersatzlose Abschaffung dieser Umerziehungsanstalt. Das eigentliche Sektenproblem in Österreich ist ohnehin die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition, die unser Land, unsere Identität und die Zukunft unserer Kinder auf dem Altar ihrer ideologischen Verblendung opfert. Wer aus diesem Opferkult aussteigen will, hat nur eine Anlaufstelle, und das ist die FPÖ!“, stellte Weinzierl klar.