NEOS: Mittleres Management macht Österreichs Schulen zukunftsfit

Wien (OTS) -

Die heute beschlossene Einführung eines Mittleren Managements an Österreichs Schulen ist ein wichtiger Schritt, um die Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung nachhaltig zu stärken. „Es geht nicht um zusätzliche administrative Tätigkeiten, sondern um echte pädagogische Weiterentwicklung. Das Mittlere Management setzt gezielt dort an, wo Schulen heute am meisten Unterstützung brauchen: in der Schulentwicklung, in der Zusammenarbeit der Lehrerinnen- und Lehrerteams sowie in einem modernen, wirksamen Schulmanagement“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre.

„Schulen sind komplexe Organisationen. Gute Führung bedeutet heute vor allem, Teams zu stärken und gemeinsam an besserem Unterricht zu arbeiten“, sagt von Künsberg Sarre. „Durch die neuen Strukturen erhalten Lehrkräfte die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an der Weiterentwicklung ihrer Schule mitzuwirken. Das Mittlere Management schafft Raum für pädagogische Innovation, fördert Teamarbeit und sorgt dafür, dass gute Ideen auch tatsächlich im Schulalltag ankommen.“

Ziel sei es, Lehren und Lernen kontinuierlich zu verbessern und Schulen als lernende Organisationen weiterzuentwickeln. Von Künsberg Sarre: „Wenn wir die Qualität unseres Bildungssystems nachhaltig verbessern wollen, müssen wir genau hier ansetzen: bei guter Zusammenarbeit im Kollegium, klarer Führung und einem gemeinsamen Fokus auf die bestmögliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler. Die Einführung des Mittleren Managements ist daher ein zentraler Baustein, um Schulen zukunftsfit zu machen und die Bildungsqualität in Österreich langfristig zu sichern.“