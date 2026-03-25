Flexibles Informatikstudium für Eltern und Pflegende an der FH Technikum Wien

Wien (OTS) -

46% der rund 4.700 Studierenden an der FH Technikum Wien sind 26 Jahre und älter und fast 5% haben laut der Studierendensozialerhebung des Instituts für Höhere Studien Kinder bis 14 Jahre. „Ungünstig gelegene Studienzeiten erschweren es oft Menschen mit Betreuungspflichten, ein Studium mit Familie und Beruf zu vereinbaren. Diese Nichtnützung von Talent wollen wir mit unserem neuen Studienangebot speziell für Studierende mit Betreuungspflichten begegnen. Denn die Nachfrage der Wirtschaft nach IT-Fachkräften ist nach wie vor hoch und unsere Absolvent*innen können überdurchschnittliche Einstiegsgehälter und sichere Karriereperspektiven erwarten“, erklärt Alexander Mense, Leiter der Fakultät Computer Science & Applied Mathematics.

„Mit unserem neuen Studienangebot übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung, um noch mehr Personen mit Betreuungspflichten für Kinder oder Pflegeverantwortung für Angehörige ein zukunftsträchtiges Studium zu ermöglichen. Damit erweitern wir den Kreis motivierter und engagierter Studierender, schaffen ein Lernumfeld, das die Vielfalt der Lebensrealitäten widerspiegelt und wollen Studienabbrüchen aufgrund von organisatorischen Unvereinbarkeiten vorbeugen. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass Studierende mit ähnlichen Lebensumständen sich gegenseitig beim Lernerfolg positiv beeinflussen“, beschreibt Sylvia Geyer, Rektorin der FH Technikum Wien und Leiterin des Departments Computer Science & Applied Mathematics die Win-win-Situation für Studierende und Hochschule.

Die neue Kohorte im Rahmen des Bachelor-Studiums Informatik startet im Wintersemester 2026/27 und konzentriert die Lehrveranstaltungen an maximal fünf Tagen pro Woche (Mo. bis Fr.) auf die Zeit zwischen 9:40 Uhr und 15:00 Uhr, um die Vereinbarkeit von Studium und Betreuungspflichten optimal zu unterstützen. Dazu Informatik-Studiengangsleiter Harald Wahl: „Neben den speziell angepassten Lehrveranstaltungszeiten versuchen wir insbesondere, stressige Lernspitzen abzuflachen - etwa mit zeitlich optimal abgestimmten Leistungsüberprüfungen. Darüber hinaus haben wir immer ein offenes Ohr für individuelle Bedürfnisse unserer Studierenden.“

Zusätzlich werden Online-Lehrformate für erhöhte Flexibilität und Studierbarkeit sorgen. Weitere Unterstützungsangebote für Studierende wie z.B. eine eigene Beratungsstelle sind aktuell noch in Ausarbeitung. Interessent*innen werden gebeten, ihr Interesse für die neue Kohorte bei der Bewerbung für das Studium bekannt zu geben.

Druckfähiges Fotomaterial der zitierten Personen und von der FH Technikum Wien: https://cloud.technikum-wien.at/s/MFmJtnrikZpSqob

Open Day am 27. März: Schon am Freitag gibt es die Gelegenheit, dieses und alle anderen Studienangebote der FH Technikum Wien vor Ort zu erleben. Mehr dazu: https://www.technikum-wien.at/openday

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 19.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon über 1.000 Frauen, in mehr als 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tages-, Abendform oder dual angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle.

Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

Weitere Informationen: www.technikum-wien.at