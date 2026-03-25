VGT-Aktivist:innen gedenken verunfallter Fiakerpferde

Wien (OTS) -

Mit trauriger Regelmäßigkeit ereigneten sich in den letzten Wochen tragische Unfälle mit Fiakergespannen. Damit diese Fälle nicht in Vergessenheit geraten, hielten Tierschützer:innen des VGT am Mittwoch eine Mahnwache gegenüber dem Fiakerstandplatz Stephansplatz ab. Mit Fotos und Schildern wollen sie der Pferde gedenken. Auch Passant:innen brachten ihre Betroffenheit und Anteilnahme zum Ausdruck.

Vor zwei Wochen ist das 30-jährige Fiakerpferd "Tommy" auf offener Straße zusammengebrochen und wurde noch an Ort und Stelle eingeschläfert. Letzte Woche kam es zu einem Unfall mit einem Fiakergespann auf einer Schienenstraße. Anstatt dem Pferd sofort zu helfen, blieb der Kutscher vorerst einfach auf der Kutsche sitzen.

Der erste Fall zeigt, dass Pferde teilweise bis an ihr Lebensende ausgenutzt werden und im Geschirr anstatt auf der Weide sterben. Der zweite Fall zeigt, welche Gefahren der Straßenverkehr und insbesondere Schienenstraßen für die Pferde bedeuten. Der VGT hat die Fälle von Pferden, die im Straßenverkehr zusammenbrechen oder in Unfälle verwickelt werden, gesammelt.

VGT-Fiaker-Campaigner Georg Prinz: "Die beiden Fälle zeigen wieder deutlich, wieso der Fiakerbetrieb in der Stadt Wien Schritt für Schritt eingestellt werden sollte. Die heftigen Reaktionen der Bevölkerung zeigen auch, dass die Fiakerei immer weiter an Rückhalt in der Bevölkerung verliert und immer mehr Menschen sich ein Ende wünschen. Es ist völlig unverständlich, wie ein 30-jähriges Pferd immer noch als Fiakerpferd eingesetzt werden darf. Eine Altersgrenze für Pferde, die für die Personenbeförderungen eingesetzt werden, hätte diese Tragödie verhindert. Deshalb braucht es als Sofortmaßnahme über die 1. Tierhaltungsverordnung eine Altersgrenze für Pferde, die in Kutschen eingesetzt werden, sowie gründliche Untersuchungen des Gesundheitszustands anstatt oberflächlicher Checks!"

Pressefotos (Copyright: VGT.at)