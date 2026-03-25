MORGEN: PG Volksanwaltschaft – Schwerpunktbericht zur Situation psychisch erkrankter Häftlinge

Wien (OTS) -

Volksanwältin Gaby Schwarz und der Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug, Dr. Reinhard Klaushofer, stellen morgen den neuen Schwerpunktbericht zur prekären Situation von psychisch erkrankten Gefangenen vor. Zu diesem Pressegespräch laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

Datum: Donnerstag, 26. März 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, 1010 Wien

Thema: Schwerpunktbericht Psychisch erkrankte Menschen: Versorgung im Strafvollzug auf dem Prüfstand

Gesprächspartner:

Volksanwältin Gaby Schwarz

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Klaushofer, Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug

Für Medien-Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich: [email protected]