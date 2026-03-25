  • 25.03.2026, 09:28:02
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  • OTS0037

MORGEN: PG Volksanwaltschaft – Schwerpunktbericht zur Situation psychisch erkrankter Häftlinge

26.3.2026, 10 Uhr: Volksanwältin Gaby Schwarz und Kommissionsleiter Reinhard Klaushofer stellen Ergebnisse vor

Wien (OTS) - 

Volksanwältin Gaby Schwarz und der Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug, Dr. Reinhard Klaushofer, stellen morgen den neuen Schwerpunktbericht zur prekären Situation von psychisch erkrankten Gefangenen vor. Zu diesem Pressegespräch laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

Datum: Donnerstag, 26. März 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, 1010 Wien

Thema: Schwerpunktbericht Psychisch erkrankte Menschen: Versorgung im Strafvollzug auf dem Prüfstand

Gesprächspartner:

  • Volksanwältin Gaby Schwarz
  • Univ.-Prof. Dr. Reinhard Klaushofer, Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug

Für Medien-Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Leitung Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsbereich Volksanwältin Gaby
Schwarz
Mag. Pia Ulrich
Telefon: + 43 1 515 05 260
E-Mail: [email protected]

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