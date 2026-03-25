- 25.03.2026, 09:28:02
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- OTS0037
MORGEN: PG Volksanwaltschaft – Schwerpunktbericht zur Situation psychisch erkrankter Häftlinge
26.3.2026, 10 Uhr: Volksanwältin Gaby Schwarz und Kommissionsleiter Reinhard Klaushofer stellen Ergebnisse vor
Volksanwältin Gaby Schwarz und der Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug, Dr. Reinhard Klaushofer, stellen morgen den neuen Schwerpunktbericht zur prekären Situation von psychisch erkrankten Gefangenen vor. Zu diesem Pressegespräch laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.
Datum: Donnerstag, 26. März 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, 1010 Wien
Thema: Schwerpunktbericht Psychisch erkrankte Menschen: Versorgung im Strafvollzug auf dem Prüfstand
Gesprächspartner:
- Volksanwältin Gaby Schwarz
- Univ.-Prof. Dr. Reinhard Klaushofer, Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug
Für Medien-Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Leitung Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsbereich Volksanwältin Gaby
Schwarz
Mag. Pia Ulrich
Telefon: + 43 1 515 05 260
E-Mail: [email protected]
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