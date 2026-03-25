SPÖ-Klub beschließt neue Bereichssprecher:innen für Wirtschaft, Bauten und Wohnen

Wien (OTS) -

Der SPÖ-Parlamentsklub hat in Folge des Ausscheidens von Elke Hanel-Torsch aus dem Nationalrat eine Neuverteilung der Sprecher:innenfunktionen beschlossen. ****

Nach dem Ausscheiden von Elke Hanel-Torsch aus dem Nationalrat rückt Christoph Matznetter, der am Mittwoch angelobt wurde, nach. Er wird SPÖ-Bereichssprecher für Wirtschaft. Industriesprecher bleibt Reinhold Binder.

Paul Stich wird zusätzlich zum Bereich Jugend künftig auch SPÖ-Bereichssprecher für Bauten und Wohnen. (Schluss) lk/lw