- 25.03.2026, 09:25:03
- /
- OTS0036
SPÖ-Klub beschließt neue Bereichssprecher:innen für Wirtschaft, Bauten und Wohnen
Christoph Matznetter wird wieder SPÖ-Wirtschaftssprecher; Paul Stich wird Bereichssprecher für Bauten und Wohnen;
Der SPÖ-Parlamentsklub hat in Folge des Ausscheidens von Elke Hanel-Torsch aus dem Nationalrat eine Neuverteilung der Sprecher:innenfunktionen beschlossen. ****
Nach dem Ausscheiden von Elke Hanel-Torsch aus dem Nationalrat rückt Christoph Matznetter, der am Mittwoch angelobt wurde, nach. Er wird SPÖ-Bereichssprecher für Wirtschaft. Industriesprecher bleibt Reinhold Binder.
Paul Stich wird zusätzlich zum Bereich Jugend künftig auch SPÖ-Bereichssprecher für Bauten und Wohnen. (Schluss) lk/lw
Rückfragen & Kontakt
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK