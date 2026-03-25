Inklusion: Neues Führungsteam bei HABIT

Wien (OTS) -

Das Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam – HABIT stellt sein Führungsteam breiter auf. Der bisherige Geschäftsführer Andreas Kauba bildet künftig gemeinsam mit Cornelia Girmindl die Doppelspitze von HABIT. Auch das Bereichsleitungsteam wird neu gebildet. Mit diesem Schritt reagiert HABIT auf die wachsenden Herausforderungen im Sozialbereich und stärkt die Qualität seines Angebots. Bei HABIT arbeiten rund 500 Mitarbeiter*innen, die etwa 430 Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf begleiten.

Neue Doppelgeschäftsführung bei HABIT

Im neuen Geschäftsführungsteam verantwortet Andreas Kauba die strategische Weiterentwicklung, Kooperationen und zentrale Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Qualitätsentwicklung. Der diplomierte Sozialbetreuer und Sozialmanager ist seit über 20 Jahren Teil von HABIT und seit 2020 in der Geschäftsführung tätig. „Unsere Vision ist es, die Gesellschaft inklusiver zu gestalten. Gleichzeitig stehen soziale Organisationen zunehmend unter wirtschaftlichen Druck. Umso wichtiger ist es, Strukturen zu schaffen, die Stabilität geben und gleichzeitig Entwicklung ermöglichen“, so Kauba.

Cornelia Girmindl, die seit 2016 in der Bereichsleitung von HABIT tätig ist, steigt in die Geschäftsführung auf. Künftig ist sie für die operative Führung der Angebote und die Sicherstellung der Betreuungsqualität im Alltag zuständig. „Unsere Arbeit zielt darauf ab, Menschen so zu begleiten, dass sie ihr Leben möglichst selbstbestimmt führen können. Grundlage dafür sind engagierte Mitarbeiter*innen und ein starkes, multidisziplinäres Team“, so Girmindl.

Tragfähige Strukturen für qualitätsvolle Betreuung

HABIT stellt zudem sein Bereichsleitungsteam neu auf: Daniela Hörnig, Irene Luftensteiner und Marcella Wirthel übernehmen zukünftig die Leitung der Bereiche Wohnen, Tagesstruktur und die Mobile Begleitung. „Wir freuen uns, mit einem hochkompetenten Leitungsteam die Angebote von HABIT in den kommenden Jahren gezielt weiterentwickeln zu können“, betont Girmindl.

Die Rahmenbedingungen im Sozialbereich werden zunehmend herausfordernder. Um auch künftig ausreichend Fachkräfte gewinnen zu können, setzt HABIT in den kommenden Jahren auf eine wirksame Führungskultur, attraktive Arbeitsbedingungen und Entlastung durch digitale Unterstützung. Eine verantwortungsvolle und nachhaltige Organisationsentwicklung soll die hohe Qualität in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen langfristig absichern. „Am Ende geht es darum, Zeit für die Menschen zu schaffen. Gute Organisation, starke Teams und kluge digitale Lösungen helfen uns dabei“, so fasst Kauba die Schwerpunkte von HABIT zusammen.

HABIT – Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam

Das HABIT - Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam steht für qualitativ hochwertige Betreuung von Menschen mit mehrfachen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf. Das interdisziplinäre Team von HABIT bietet rund 480 Betreuungsplätze in 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, das waberl für zeitlich befristetes Wohnen, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung zuhause. HABIT ist Teil der „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe. Die Leistungen von HABIT werden durch den Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien, der Wiener Kinder- und Jugendhilfe sowie durch das Land Niederösterreich gefördert. hb.at/habit