AK-Erhebung deckt große Preisunterschiede von bis zu 176 Prozent beim Reifenwechsel auf

Linz (OTS) -

Mit 15. April endet die Winterreifenpflicht und spätestens dann wechseln Autofahrer:innen auf Sommerreifen. Wer seine Reifen nicht selbst wechseln und auch nicht zu Hause lagern will, lässt das von Profis erledigen. Die AK Oberösterreich hat bei 58 Reifenhändlern erhoben, wieviel sie für diesen Service verlangen. Die Preise für das Gesamtpaket – Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagerung bis zur Wintersaison – liegen zwischen 84 und 171,40 Euro.

Erhoben wurden Einzelpreise bzw. Paketpreise für die Serviceleistungen, herangezogen wurden dafür Reifen der Dimension 225/50 R17. Preisvergleiche werden durch unterschiedliche Faktoren erschwert, etwa weil manche Werkstätten für das Wuchten unterschiedliche Preise verrechnen, je nachdem, ob die Räder Stahl- oder Alufelgen haben.

Unbedingt Preise vergleichen

Der günstigste Preis für das Umstecken von vier Rädern inklusive Wuchten (Alufelgen) wird von der Firma Reifen Hieke um 45 Euro angeboten. Für dieses Service legt man beim teuersten Anbieter 124 Euro und somit um 176 Prozent mehr ab.

Das günstigste Gesamtpaket (Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagerung) gibt es bei Reifen Vitzthum um 84 Euro. Dieselbe Gesamtleistung kostet beim teuersten Anbieter 171,40 Euro.

Tipps

Fragen Sie vorab nach dem Preis und was alles inkludiert ist: ob Stahl- oder Alufelge, welche Reifendimension, umstecken, wuchten, waschen, lagern. Aber: Nicht in jedem Betrieb ist eine Räderwäsche möglich und auch die Einlagerung der Reifen wird nicht überall angeboten.

Bedenken Sie: Paketpreise sind zwar günstiger, aber vielleicht benötigen Sie gar nicht alle Leistungen.

Reservieren Sie rechtzeitig einen Termin für den Reifenwechsel, damit Sie nicht zu lange warten müssen.

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