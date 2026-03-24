FPÖ – Schuch-Gubik: „SPÖ soll Kosten für Babler-Film aus Parteikasse zurückzahlen!“

Wien (OTS) -

Während Familien kaum noch wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, Pensionisten jeden Cent zweimal umdrehen müssen und unsere Leistungsträger von der Verlierer-Ampel zur Kasse gebeten werden, sollen laut Medienberichten über eine halbe Million Euro Steuergeld für einen Propagandafilm über SPÖ-Chef Andreas Babler geflossen sein. „Das ist knallharte linke Propaganda auf Kosten der hart arbeitenden Bevölkerung! Während man Autofahrern ein paar lächerliche Almosen hinwirft, hat die Babler-SPÖ offenbar kein Problem damit, wenn hunderttausende Euros an Steuergeld in einen Babler-Film fließen“, stellte FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik empört fest.

„Hier wurde schamlos in die Kassa der Steuerzahler gegriffen, um einem unfähigen SPÖ-Politiker eine Bühne zu bauen. Und die Grünen haben brav mitgespielt – das ist ein rot-grüner Skandal der Sonderklasse!“ Schuch-Gubik forderte die SPÖ nun unmissverständlich auf, die Kosten dieses Machwerks selbst zu übernehmen und den Steuerzahler vollständig schadlos zu halten: „Es ist das Mindeste, dass Babler den Österreichern jeden Cent zurückzahlt.“

Ein Film ohne jede kritische Distanz, dafür mit umso mehr Selbstinszenierung und Steuergeld, während die Bevölkerung unter Teuerung, Rekordabgaben und politischem Versagen leidet: „Die Linken haben endgültig jeden Bezug zur Realität verloren: Für die eigenen Bürger ist angeblich kein Geld da – aber für linke Selbstdarstellung sehr wohl!“

Schuch-Gubik forderte neben der vollständigen Rückzahlung auch eine lückenlose Aufklärung dieses Skandals sowie ein sofortiges Ende der Steuergeldverschwendung für parteipolitische Projekte: „Die Österreicher haben sich Ehrlichkeit, Fairness und echte Entlastung verdient – und keine teuren PR-Shows für gescheiterte Polit-Experimente!“