  • 24.03.2026, 14:57:32
  • /
  • OTS0158

Gödl: Volkspartei stellt Weichen für weitere Verschärfungen im Asylsystem

Nationale Umsetzung der Maßnahmen des EU-Asylpakts ist Schlüssel für Kontrolle und konsequente Asylpolitik

Wien (OTS) - 

“Die Volkspartei stellt die Weichen für weitere Verschärfungen im Asylsystem. Der heutige Beschluss im Ministerrat legt die Grundlage für die nationale Umsetzung des EU-Asylpakts. Sämtliche der darin enthaltenen Maßnahmen verfolgen ein gemeinsames Ziel: Die illegale Migration nach Österreich konsequent gegen Null zu drängen. Nach den nachhaltigen Erfolgen der vergangenen Jahre gilt es nun, die staatliche Kontrolle im Kampf gegen Schlepperei und illegale Zuwanderung weiter abzusichern. Das erreichen wir unter anderem mit beschleunigten Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, Sanktionsmöglichkeiten in der Grundversorgung und klar definierten Quoten für den Familiennachzug. Die Umsetzung von Rückkehrzentren in Drittstaaten und die strikte Abschiebung illegaler Straftäter stärkt die Autorität und Handhabe des Rechtsstaats im Umgang mit jenen, die kein Recht haben, in Österreich zu bleiben”, betont der Sicherheitssprecher der Volkspartei, Ernst Gödl.

“Dass europaweit die Gangart im Kampf gegen illegale Migration nun massiv verschärft wird, ist ein wesentlicher Verdienst der Österreichischen Volkspartei. Innenminister Gerhard Karner hat Österreich durch die Forderung strikter Regeln und konsequentes Vorgehen zum Vorbild in ganz Europa gemacht. Für uns als Volkspartei ist dieser Erfolg neben einer Bestätigung vielmehr ein Auftrag, mit ganzer Kraft weiter zu arbeiten und unseren konsequenten Kurs in der Asylpolitik fortzusetzen”, so Gödl abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright