Österreichs Kulinarik im Spotlight: The Heart of Food bringt Sterne, internationale Präsenz und Wertschöpfung

Wien (OTS) -

3 Tage geballte Kulinarik-Kompetenz positionieren Österreich international neu

90 % vertrauen auf den MICHELIN Guide, 80 % geben mehr aus: Starker Impulsgeber für den Tourismus

Zehetner: The Heart of Food zeigt die enge Verbindung von Kulinarik und Tourismus – die MICHELIN Auszeichnungen sind ein internationales Qualitätsversprechen für Österreich

Mit dem mehrtägigen Kulinarik-Event „The Heart of Food“, das vom 21. bis 23. März über die Bühne ging, haben der Tourismusverband Schladming-Dachstein, die Österreich Werbung sowie die Landestourismusorganisationen ein neues Event-Format etabliert, das Österreichs Kulinarik international ins Rampenlicht rückt. Drei Tage lang traf sich die Kulinarik- sowie Tourismusbranche mit rund 50 Medienvertreter:innen aus aller Welt, um die Vielfalt und Qualität des kulinarischen Angebots in Österreich zu erleben.

Im Zentrum stand das Hauptevent „Reaching for the Stars“ am 23. März am Dachstein. Dort erhielten die Neueinsteiger und Aufsteiger der neuen MICHELIN Guide Österreich-Selektion 2026 von METRO Österreich ihre MICHELIN Plaketten. Ein emotionaler Höhepunkt und ein klares Signal für die internationale Relevanz der österreichischen Gastronomie. Viele Medienvertreter:innen reisen im Anschluss weiter durch die Bundesländer und können sich vor Ort im Detail mit der kulinarischen Vielfalt Österreichs auseinandersetzen.

MICHELIN Guide bringt Gäste, Sichtbarkeit und Wertschöpfung

Aktuelle Studien zeigen deutlich, wie stark der Einfluss des MICHELIN Guides für die kulinarische Wertschöpfung ist:

90 Prozent der Vielreisenden orientieren sich daran

80 Prozent geben für ausgezeichnete Restaurants mehr aus

Reiseentscheidungen werden messbar beeinflusst

Aufenthaltsdauer und Wertschöpfung steigen

Der MICHELIN Guide ist damit weit mehr als eine Auszeichnung. Er ist ein zentraler Hebel für Tourismus, internationale Aufmerksamkeit und wirtschaftlichen Erfolg und stärkt Österreich nachhaltig als kulinarische Top-Destination. (Quelle: EY: Beyond the MICHELIN Stars: Tourism, economy and gastronomy: the impact of the MICHELIN Guide in a destination, 2025)

Starke Partner als Basis des Erfolgs

The Heart of Food wurde gemeinsam von der Region Schladming-Dachstein, der Österreich Werbung und der Steirischen Tourismusmarketing GmbH umgesetzt. Auch die Landestourismusorganisationen Burgenland Tourismus, Kärnten Werbung, Niederösterreich Werbung, Oberösterreich Tourismus, SalzburgerLand Tourismus, Tirol Werbung, Vorarlberg Tourismus und WienTourismus waren zentrale Partner. Unterstützt wurde das Format zudem von Austrian Airlines als Mobilitätspartner sowie Partnern aus Gastronomie, Landwirtschaft und Weinwirtschaft.

Zitate zu The Heart of Food

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus:

„The Heart of Food ist der Beweis dafür, wie eng Kulinarik und Tourismus miteinander verbunden sind. Die Auszeichnungen des MICHELIN Guide sind dabei ein international sichtbares Qualitätsversprechen für den Standort Österreich.“

Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung:

„The Heart of Food hat uns wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, was Österreich im Kern ausmacht: Kulinarik ist bei uns kein Beiwerk, sondern Identität, Wertschöpfungstreiber und emotionaler Zugang zum Lebensgefühl. Wer Österreich schmeckt, versteht auch, warum Gäste bleiben und wiederkommen. Ich möchte allen Partnern dafür danken, dass wir den Kulinarikstandort Österreich gemeinsam so klar international positionieren: Selbstbewusst, qualitätsorientiert und mit einer Strahlkraft, die weit über unsere Grenzen hinauswirkt.“

Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Region Schladming-Dachstein:

„Für Schladming-Dachstein bedeutete dieses hochkarätige Event ein starkes Signal und einen nachhaltigen Mehrwert. Es machte die Region zum Treffpunkt der österreichischen Spitzenkulinarik und präsentierte die Vielfalt unserer Kulinarik einem breiten und internationalen Publikum.“

Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismusmarketing GmbH:

„Mit The Heart of Food positioniert sich die Steiermark einmal mehr als führende Kulinarikdestination Österreichs. Die Verbindung aus regionaler Qualität, innovativer Inszenierung und internationaler Vernetzung stärkt nachhaltig die Wahrnehmung der Steiermark und ihre Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Tourismus.“

Thierry Guillon-Verne, CEO METRO Österreich:

„Die Übergabe der MICHELIN Plaketten ist für uns ein besonderer Moment. Sie würdigt die harte Arbeit der Betriebe und stärkt gleichzeitig die gesamte Gastronomiebranche.“

Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung und Sprecherin der Landestourismusorganisationen 2026:

„Der MICHELIN Guide ist ein weltweit anerkannter Maßstab für kulinarische Exzellenz und rückt die österreichischen Bundesländer als Genussdestinationen ins Rampenlicht. Formate wie The Heart of Food gehen noch einen Schritt weiter: Sie machen die Geschichten hinter den Produkten, Menschen und Traditionen erlebbar und tragen sie medial nach außen. Gemeinsam stärken wir so das Bild Österreichs als Kulinarikland auf internationaler Ebene und setzen ein klares Zeichen für Qualität im Tourismus.“

Didi Tunkel, Geschäftsführer Burgenland Tourismus:

„Das Burgenland steht für authentische Kulinarik, ausgezeichnete Weine und echte Genussmomente. Formate wie The Heart of Food machen diese Vielfalt sichtbar und tragen sie weit über die Grenzen hinaus.“

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer Kärnten Werbung:

„Die Veranstaltung und die Auszeichnung unserer Köchinnen und Köche zeigen eindrucksvoll die Stärke der österreichischen Kulinarik: Wenn Herkunft, Qualität und Haltung zusammenspielen, entsteht echte Strahlkraft. In Kärnten wurde mit Slow Food früh erkannt, dass Regionalität und ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln kein Trend, sondern ein nachhaltiger Weg sind. Die wachsende internationale Aufmerksamkeit bestätigt diesen Ansatz – und ist zugleich Auftrag, unsere kulinarische Identität selbstbewusst nach außen zu tragen und Österreich als eine der spannendsten Genussregionen Europas zu positionieren.“

Michael Duscher, Geschäftsführer Niederösterreich Werbung:

„Niederösterreich überzeugt mit einer beeindruckenden Bandbreite – von ausgezeichneter Wirtshauskultur bis hin zur Spitzengastronomie, die sich heuer auch in zahlreichen Auszeichnungen des MICHELIN Guide widerspiegelt. Den Betrieben gratuliere ich herzlich zu dieser besonderen Anerkennung. Diese kulinarische Stärke verdient große Bühnen wie The Heart of Food, um noch stärker in den Fokus gerückt zu werden.“

Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer Oberösterreich Tourismus:

„Eine Auszeichnung vom MICHELIN Guide zu bekommen – oder diese zu halten – ist eine Meisterleistung, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. „The Heart of Food“ macht die mehr als verdiente Wertschätzung für diese Meisterleistungen sichtbar. Was uns besonders freut: Oberösterreich war bei der Veranstaltung stark vertreten: nicht nur mit Top-Köchen, sondern auch mit erstklassigen Produzenten und der oberösterreichischen Tischkultur von Gmundner Keramik und Leitner Leinen. Das zeigt die Qualität in der gesamten Breite und Vielfalt unserer regionalen Küche.“

Leo Bauernberger, Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus:

„Das SalzburgerLand steht für authentische Kulinarik, gelebte Regionalität und höchste Qualität. Umso mehr freut es mich, den vielen im MICHELIN Guide ausgezeichneten Betrieben herzlich zu ihren Erfolgen zu gratulieren. Formate wie The Heart of Food bieten dabei eine ideale Bühne, um unsere kulinarische Vielfalt, von der Alm bis hin zur Spitzengastronomie, international sichtbar zu machen und gleichzeitig eine nachhaltige Wertschöpfung im Tourismus zu fördern.“

Christian Schützinger, Geschäftsführer Vorarlberg Tourismus:

„Die Auszeichnungen des MICHELIN Guide sind eine schöne Bestätigung für die Vorarlberger Gastronomiebetriebe und ihre gelungene Verbindung von hoher Qualität, Regionalität und Gastlichkeit. Zugleich sind sie ein wertvoller Impuls für das Land: Kulinarik spielt für den Tourismus eine immer wichtigere Rolle und stärkt unser Angebot als wettbewerbsfähige Ganzjahresdestination. The Heart of Food macht diese kulinarische Stärke auf nationaler und internationaler Ebene sichtbar.“

Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus:

„In Wien verschmelzen Tradition, Innovation und individuelle Handschrift zu einer einzigartigen kulinarischen Identität. Besonders stolz sind wir auf 26 MICHELIN Sterne in unserer Stadt, darunter die zwei einzigen Drei-Sterne-Restaurants des Landes. Gleichzeitig bündelt Wien mehr als ein Drittel der österreichischen Gastro-Beschäftigten sowie ein Drittel der gastronomischen Wertschöpfung. Vom Fine Dining über die Beislkultur bis hin zum Wiener Wein: Die facettenreiche Wiener Genusskultur prägt unsere Stadt als Foodie-Metropole und genau dieses Bild tragen wir heuer mit unserem kulinarischen Themenjahr ‚Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter‘ hinaus in die Welt.“

Bildmaterial

Fotos vom Event stehen hier zum Download bereit: Fotogalerie The Heart of Food