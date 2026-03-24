WB-Graf: EU-Australien-Abkommen als starkes Signal für Wachstum, Offenheit und neue Marktchancen

Wien (OTS) -

„Gerade jetzt, in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen, dürfen wir uns nicht abschotten. Wer Wachstum will, muss neue Märkte erschließen. Dieses Abkommen ist ein klares Bekenntnis zu Offenheit, Stärke und Zukunft für unsere Wirtschaft“, begrüßt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit Australien.

Das Abkommen bringt konkrete Erleichterungen für Unternehmen: Handelshemmnisse werden reduziert, Marktzugänge verbessert und neue Möglichkeiten in wichtigen Zukunftsbranchen geschaffen. „Wir sprechen hier von ganz konkreten Vorteilen für unsere Betriebe: weniger Bürokratie, bessere Marktchancen und stabilere Lieferketten. Mit diesem Abkommen schafft die Europäische Union die richtigen Rahmenbedingungen, damit unsere Betriebe erfolgreich wirtschaften können“, so Graf.