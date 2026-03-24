FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit GS Schnedlitz und Energiesprechern Kassegger und Hammerl

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz sowie den beiden FPÖ-Energiesprechern NAbg. Axel Kassegger und NAbg. Paul Hammerl kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260324a2Obrl0A/qYYbJQZj

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.