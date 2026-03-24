- 24.03.2026, 13:06:02
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit GS Schnedlitz und Energiesprechern Kassegger und Hammerl
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz sowie den beiden FPÖ-Energiesprechern NAbg. Axel Kassegger und NAbg. Paul Hammerl kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260324a2Obrl0A/qYYbJQZj
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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