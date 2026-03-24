  • 24.03.2026, 11:19:14
  • /
  • OTS0103

ERINNERUNG: PK: Bürgermeisterinnen aus vier Ländern fordern: Mehr Frauen in die Kommunalpolitik!

Donnerstag, 26. März 2026 um 11 Uhr – Ort: Spiegelsaal, Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz

Wien (OTS) - 

Im Vorfeld der internationalen Bürgermeisterinnenkonferenz am 26. und 27. März 2026 in Wien laden wir Sie herzlich zu einem Pressegespräch ein.

Bürgermeisterinnen aus Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz informieren gemeinsam über die Bedeutung von Frauen in der Kommunalpolitik als lokale Vorbilder, länderübergreifende Vernetzung und Initiativen zur Frauenförderung. Derzeit liegt der Frauenanteil in allen deutschsprachigen Ländern nur zwischen 11 und 19 Prozent. Eine neue Studie von Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle zeigt Handlungsempfehlungen für mehr Frauen in der Kommunalpolitik auf.

Termin: Donnerstag, 26. März, 11 Uhr
Ort: Spiegelsaal, Haus der Industrie (1. Stock), Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen:

  • Daniela Kampfl (Vizepräsidentin des Österreichischen Gemeindebundes)
  • Imelda Stadler (Alt-Kantonsrätin, Alt-Gemeinderatspräsidentin von Lütisburg, Schweiz)
  • Kathrin Alte (Bürgermeisterin von Anzing und Co-Sprecherin im Arbeitskreis Frauen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes)
  • Cristina Pallanch (Vizepräsidentin des Südtiroler Gemeindenverbandes)
  • Dr. Kathrin Stainer-Hämmerle (Politologin FH Kärnten)

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Weitere Informationen zur Bürgermeisterinnenkonferenz finden Sie hier: https://gemeindebund.at/termine/buergermeisterinnenkonferenz26/

Medienvertreterinnen und -vertreter sind auch herzlich eingeladen, an der anschließenden Bürgermeisterinnenkonferenz teilzunehmen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Gemeindebund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright