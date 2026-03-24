ERINNERUNG: PK: Bürgermeisterinnen aus vier Ländern fordern: Mehr Frauen in die Kommunalpolitik!

Wien (OTS) -

Im Vorfeld der internationalen Bürgermeisterinnenkonferenz am 26. und 27. März 2026 in Wien laden wir Sie herzlich zu einem Pressegespräch ein.

Bürgermeisterinnen aus Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz informieren gemeinsam über die Bedeutung von Frauen in der Kommunalpolitik als lokale Vorbilder, länderübergreifende Vernetzung und Initiativen zur Frauenförderung. Derzeit liegt der Frauenanteil in allen deutschsprachigen Ländern nur zwischen 11 und 19 Prozent. Eine neue Studie von Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle zeigt Handlungsempfehlungen für mehr Frauen in der Kommunalpolitik auf.

Termin: Donnerstag, 26. März, 11 Uhr

Ort: Spiegelsaal, Haus der Industrie (1. Stock), Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Daniela Kampfl (Vizepräsidentin des Österreichischen Gemeindebundes)

Imelda Stadler (Alt-Kantonsrätin, Alt-Gemeinderatspräsidentin von Lütisburg, Schweiz)

Kathrin Alte (Bürgermeisterin von Anzing und Co-Sprecherin im Arbeitskreis Frauen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes)

Cristina Pallanch (Vizepräsidentin des Südtiroler Gemeindenverbandes)

Dr. Kathrin Stainer-Hämmerle (Politologin FH Kärnten)

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Weitere Informationen zur Bürgermeisterinnenkonferenz finden Sie hier: https://gemeindebund.at/termine/buergermeisterinnenkonferenz26/

Medienvertreterinnen und -vertreter sind auch herzlich eingeladen, an der anschließenden Bürgermeisterinnenkonferenz teilzunehmen.