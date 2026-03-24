WKÖ-Schultz: EU-Australien-Abkommen wichtiger Schritt zur Stärkung Europas in einem unsicheren globalen Umfeld

Wien (OTS) -

Angesichts einer schwachen Binnennachfrage sowie geopolitischer Spannungen und Konflikte ist die Ausweitung des EU-Handelsnetzes ein Gebot der Stunde, um nicht ins Hintertreffen zu geraten und neues Wachstum zu ermöglichen. „Das Handelsabkommen mit Australien ist ein weiterer wichtiger Baustein, um sich breiter und krisenfester aufzustellen. Davon würden die EU und insbesondere ein Exportland wie Österreich profitieren“, betont WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.

Durch das Abkommen würden bestehende Handelsschranken wie Zölle abgebaut und der öffentliche Beschaffungsmarkt weiter geöffnet. Zudem würde der Aufbau von gemeinsamen Wertschöpfungsketten bei wichtigen Rohstoffen wie seltenen Erden weiter begünstigt, die gerade für erneuerbare Technologien in Europa dringend benötigt werden. „Das Abkommen brächte einen handfesten Vorteil für Europa und wäre nach den abgeschlossenen Abkommen mit den Mercosur-Staaten und Indien ein klares Signal für offenen Handel statt Abschottung“, so Schultz.

Für die WKÖ ist klar, dass Freihandelsabkommen für alle Sektoren fair und ausgewogen sein müssen. Insgesamt überwiegen die Vorteile und damit auch für das Exportland Österreich. Schultz: „Mit Blick auf Wirtschaftswachstum und Versorgungssicherheit in Europa und Österreich ist das Abkommen richtig und wichtig.“

Im Vorjahr gingen die österreichischen Warenexporte nach Australien um 9 Prozent auf 885 Mio. Euro zurück. Damit ist „Down Under“ trotz großer Entfernung weiterhin unter den Top 10 der wichtigsten Fernmärkte für die heimische Exportwirtschaft. Ein Grund für die Entwicklung war die zunehmende chinesische Konkurrenz, die dank eines Freihandelsabkommens zollfrei nach Australien liefert.

Chancen für Österreichs Exportwirtschaft eröffnen sich insbesondere in den Bereichen Green Tech sowie in Bergbau und Infrastruktur, auch im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2032 in Queensland. Die WKÖ-Internationalisierungsagentur AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA sieht beim Handel mit Australien zusätzliches Potenzial. Das noch nutzbare Exportpotenzial wird mit 860 Mio. Euro beziffert. Österreichische Unternehmen, die bereits in Australien aktiv sind oder sich für den australischen Markt interessieren, können sich auf das AußenwirtschaftsCenter Sydney verlassen. (PWK111/ST)

Weitere Informationen bietet der Wirtschaftsbericht der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA: https://www.wko.at/aussenwirtschaft/australien-wirtschaftslage