World Doctors Orchestra spendet 45.000 Euro an die Österreichische Krebshilfe

Wien (OTS) -

Am 30. Jänner gastierte das World Doctors Orchestra im Schloß Esterházy und am 1. Februar im Wiener Musikverein. Mit zwei fulminanten Konzerten auf höchstem künstlerischem Niveau berührten die Ärztinnen und Ärzte aus aller Welt die Herzen der Besucherinnen und Besucher. Das Orchester überzeugte dabei durch außergewöhnliche musikalische Präzision, klangliche Tiefe und eine beeindruckende Ausdruckskraft, die weit über ein reines Liebhaberensemble hinausging. Die fein abgestimmte Interpretation anspruchsvoller Werke, getragen von großer Leidenschaft und Professionalität, machte die Konzerte zu einem eindrucksvollen Erlebnis von internationalem Format.

„Unser tief empfundener Dank gilt allen Beteiligten, Sponsoren und Unterstützern, die diese außergewöhnlichen Benefizkonzerte möglich gemacht haben“, betont Univ.-Prof. Dr. Paul SEVELDA, Präsident der Österreichischen Krebshilfe. „Besonders beeindruckend ist das persönliche Engagement der Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt: Sie haben nicht nur ihre wertvolle Zeit geopfert, sondern auch ihre Reisen selbst finanziert, um sich mit großer Hingabe in den Dienst der guten Sache zu stellen. Dieses außergewöhnliche Maß an Solidarität, Idealismus und Menschlichkeit verdient höchste Anerkennung und ist ein starkes Zeichen gelebter internationaler Verbundenheit im Kampf gegen Krebs,“ so Sevelda.

„Die Benefizkonzerte zeigen eindrucksvoll, wie Kunst und Mitmenschlichkeit Hand in Hand gehen können,“ sagt Diplom-Musik. Carmen MEISSNER, geschäftsführende und künstlerische Gesamtleitung der Konzertplanung der WDO-Österreich-Konzerte. "Die Leidenschaft für Musik verband sich mit globaler medizinischer Verantwortung, die auf bewegende Weise über alle Grenzen hinweg Zuversicht verbreitete."

Informationen zum World Doctors Orchestra: www.world-doctors-orchestra.org

Foto: Katharina Schiffl – v.l.n.r. Paul Sevelda, Carmen Meissner, Pianist Albert Frantz, Wiener Musikverein