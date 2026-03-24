- 24.03.2026, 08:01:02
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- OTS0011
Einladung zur KWF-Jahrespressekonferenz
Förderungsbilanz 2025 des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
Der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) lädt zur Pressekonferenz:
KWF-Förderungsbilanz 2025
mit
- LR Sebastian Schuschnig
- LHStv. Gaby Schaunig
- Martin Zandonella
- Roland Waldner
Wann?
Dienstag, 31. März 2026 | 9:00 Uhr
Wo?
Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
Raum Wachstum
Völkermarkter Ring 21
9020 Klagenfurt am Wörthersee
KWF | Presse
Rückfragen & Kontakt
Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
MMag. Karin Scheidenberger
T +43664 859 13 54
E [email protected]
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