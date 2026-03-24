Großhandelspreisindizes: Iran-Krieg prägt kurzfristige Entwicklungen

Wien (OTS) -

Allgemeine Einordung: Der Indexmonat April 2026 ist geprägt von den Auswirkungen des Irankriegs. Die Angebotsverknappung, ausgelöst durch die Blockade der Straße von Hormus sowie die Zerstörung von Erdöl- und Erdgas-Produktionsanlagen, hat im März 2026 kurzfristig zu drastischen Preissteigerungen an den internationalen Großhandelsmärkten für Erdöl und Erdgas geführt. Die Internationale Energieagentur spricht in diesem Zusammenhang mit Blick auf die Rohölversorgung bereits von der schwersten Energiekrise der letzten Jahrzehnte, wenngleich die Preise für Gas und Strom an den europäischen Märkten (noch) nicht das Preisniveau der Energiepreiskrisen 2022 und 2023 erreicht haben.

In diesem Kontext sind auch die aktuellen Entwicklungen der von der Österreichischen Energieagentur veröffentlichten Preisindizes zu betrachten. Für den April ist vor allem ein Phänomen zu beobachten: Jene Indizes, die einen kurzen Handelszeitraum berücksichtigen (also der ÖGPI Monat), bilden die Entwicklung der vergangenen vier Wochen und somit die jüngsten Preissteigerungen bereits ab. Bei Indizes mit langfristigeren Betrachtungen und folglich längeren berücksichtigten Handelszeiträumen ist dieser Effekt noch nicht zu beobachten.

Das hat zwei Gründe. Erstens werden durch den längeren Handelszeitraum die jüngeren Handelsergebnisse geglättet. Zweitens befanden sich die langfristigen Indizes grundsätzlich noch in einem sinkenden Trend, der aus der letzten Energiepreiskrise infolge des Russland-Ukraine-Konflikts im Jahr 2022 resultierte. In Summe werden jedoch auch diese Indizes die Preiseffekte abbilden.

Aus heutiger Sicht lässt sich noch nicht mit Gewissheit sagen, wie lange die Verknappung anhalten wird. Es erscheint möglich, dass die Kampfhandlungen und die Blockade bestehen bleiben und somit auch die Ursachen der Verknappung und die daraus resultierenden Preiseffekte fortbestehen.



Die aktuellen Werte im Überblick:

Strom

Monat

Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) sinkt im April 2026 gegenüber dem Vormonat um 6,3 %. Im Vergleich zum April 2025 liegt der Index um 14,6 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 91,09 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 16,4 % unter dem Niveau des Grundlastpreises.

Quartal

Der Strompreisindex auf Quartalsbasis (ÖSPIQuartal) sinkt im 2. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 36,8 %. Im Vergleich zum 2. Quartal 2025 liegt der Index um 6,1 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 73,21 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 27,1 % unter dem Grundlastpreis.

Jahr

Der Strompreisindex auf Jahresbasis (ÖSPIJahr) steigt im April 2026 gegenüber dem Jänner 2026 um 2,6 %. Im Vergleich zum April 2025 liegt der Index um 4,0 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 96,39 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 4,2 % über dem Grundlastpreis



Gas

Monat

Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) steigt im April 2026 gegenüber dem Vormonat um 52,5 %. Im Vergleich zum April 2025 liegt der Index um 22,9 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 53,43 EUR/MWh.

Quartal

Der Gaspreisindex auf Quartalsbasis (ÖGPIQuartal) steigt im 2. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 16,6 %. Im Vergleich zum 2. Quartal des Vorjahres 2025 liegt der Index um 21,0 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 38,41 EUR/MWh.

Saison

Der Gaspreisindex auf Saisonbasis (ÖGPISaison) fällt in der Sommersaison 2026 gegenüber der Wintersaison 2026 um 8,9 %. Im Vergleich zur Sommersaison 25 liegt der Index um 24,6 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 34,72 EUR/MWh.

Jahr

Der Gaspreisindex auf Jahresbasis (ÖGPIJahr) steigt im April 2026 gegenüber dem Jänner 2026 um 2,1 %. Im Vergleich zum Jahreswert des April 2025 liegt der Index um 22,8 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 34,75 EUR/MWh.



Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.

Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.