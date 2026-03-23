  • 23.03.2026, 14:27:02
  • /
  • OTS0100

NÖAAB: Was tut Arbeitsministerin Corinna Schumann für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?

Die steigenden Energiepreise treffen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit voller Wucht

St. Pölten (OTS) - 

Angesichts aktueller Forderungen nach Unterstützungsmaßnahmen für einzelne Branchen stellt NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner eine klare Frage: „Was unternimmt Arbeitsministerin Corinna Schumann konkret für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?“

„Wenn in Zeiten internationaler Krisen rasch Entlastungen für einzelne Gruppen gefordert werden, dann darf auf jene nicht vergessen werden, die täglich mit ihrer Arbeit unser Land tragen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leiden massiv unter steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten“, so Katja Seitner, Landesgeschäftsführerin des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

„Es kann nicht sein, dass Unterstützungen immer nur diskutiert werden, während arbeitende Menschen auf spürbare Entlastung warten. Die Arbeitsministerin ist gefordert, hier endlich konkrete Maßnahmen auf den Tisch zu legen“, so Seitner.

Rückfragen & Kontakt

NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
Telefon: 02742 9020 5000
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NÖAAB

Rückfragen & Kontakt

NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
Telefon: 02742 9020 5000
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright