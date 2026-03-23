NÖAAB: Was tut Arbeitsministerin Corinna Schumann für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?

St. Pölten (OTS) -

Angesichts aktueller Forderungen nach Unterstützungsmaßnahmen für einzelne Branchen stellt NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner eine klare Frage: „Was unternimmt Arbeitsministerin Corinna Schumann konkret für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?“

„Wenn in Zeiten internationaler Krisen rasch Entlastungen für einzelne Gruppen gefordert werden, dann darf auf jene nicht vergessen werden, die täglich mit ihrer Arbeit unser Land tragen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leiden massiv unter steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten“, so Katja Seitner, Landesgeschäftsführerin des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

„Es kann nicht sein, dass Unterstützungen immer nur diskutiert werden, während arbeitende Menschen auf spürbare Entlastung warten. Die Arbeitsministerin ist gefordert, hier endlich konkrete Maßnahmen auf den Tisch zu legen“, so Seitner.