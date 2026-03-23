Ofenauer: Zeitgerechte Entscheidung über Eurofighter-Nachfolge ist nicht verhandelbar

Wien (OTS) -

“Eine zeitgerechte Entscheidung über die Eurofighter-Nachfolge ist nicht verhandelbar. Das bestätigt auch EU-Verteidigungskommissar Kubilius, der angesichts der volatilen internationalen Sicherheitslage massive Investitionen in die Luftverteidigung von den EU-Mitgliedstaaten einfordert. Die lückenlose Überwachung des Luftraums über Österreich muss zu jeder Zeit gegeben sein: Das ist eine Grundvoraussetzung, um unsere Neutralität schützen und die Sicherheit der Menschen in unserem Land auch in Zukunft gewährleisten zu können. Umso wichtiger ist es, dass die zusätzlichen finanziellen Möglichkeiten der EU für unsere Landesverteidigung auch ausgeschöpft und nachhaltig investiert werden”, betont der Wehrsprecher der Volkspartei, Friedrich Ofenauer. (Schluss)