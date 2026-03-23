  • 23.03.2026, 10:48:02
  • /
  • OTS0050

Ofenauer: Zeitgerechte Entscheidung über Eurofighter-Nachfolge ist nicht verhandelbar

EU-Verteidigungskommissar bestätigt Pläne der Volkspartei, verstärkt und nachhaltig in Österreichs Verteidigungsfähigkeit zu investieren

Wien (OTS) - 

“Eine zeitgerechte Entscheidung über die Eurofighter-Nachfolge ist nicht verhandelbar. Das bestätigt auch EU-Verteidigungskommissar Kubilius, der angesichts der volatilen internationalen Sicherheitslage massive Investitionen in die Luftverteidigung von den EU-Mitgliedstaaten einfordert. Die lückenlose Überwachung des Luftraums über Österreich muss zu jeder Zeit gegeben sein: Das ist eine Grundvoraussetzung, um unsere Neutralität schützen und die Sicherheit der Menschen in unserem Land auch in Zukunft gewährleisten zu können. Umso wichtiger ist es, dass die zusätzlichen finanziellen Möglichkeiten der EU für unsere Landesverteidigung auch ausgeschöpft und nachhaltig investiert werden”, betont der Wehrsprecher der Volkspartei, Friedrich Ofenauer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright