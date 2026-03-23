  • 23.03.2026, 10:14:02
  • /
  • OTS0038

SPÖ-Seemayer begrüßt Vorgehen gegen Temu: „Märkte brauchen klare Regeln“

Verpflichtende Alterskontrollen und Schutz vor aggressiven Geschäftspraktiken – „Werden Plattformen weiterhin genau auf die Finger schauen“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Michael Seemayer begrüßt den Vergleich mit der Plattform Temu nach der Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) ausdrücklich: „Märkte brauchen klare Regeln und wirksamen Konsumentenschutz, das zeigt dieser Fall wieder einmal ganz eindeutig.“ ****

Besonders positiv bewertet Seemayer die verpflichtenden Alterskontrollen sowie die neuen Möglichkeiten für Nutzer:innen, personalisierte Empfehlungen abzuschalten: „Das schafft echte Wahlfreiheit und schützt vor intransparentem Profiling“, so Seemayer. Auch die Offenlegung der Empfehlungsalgorithmen sei ein wichtiger Schritt: „Die Blackbox muss verschwinden – Konsument:innen haben ein Recht zu wissen, wie ihnen Produkte angezeigt werden.“

Mit Blick auf steigende Beschwerden über aggressive und irreführende Geschäftspraktiken betont Seemayer die Bedeutung eines starken Konsumentenschutzes: „Wir werden großen Plattformen weiterhin genau auf die Finger schauen und uns gegen Ungerechtigkeiten zur Wehr setzen.“ Zugleich verweist Seemayer auf die Rolle der Bundeswettbewerbsbehörde: „Die geplante Stärkung der BWB ist der richtige Weg, um fairen Wettbewerb sicherzustellen und Konsument:innen besser zu schützen.“ (Schluss) mf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright