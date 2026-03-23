Raiffeisen-Holding NÖ-Wien beteiligt sich an afreshed

Wien (OTS) -

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien beteiligt sich mit 25,1 Prozent an afreshed.

Eine der größten privaten Beteiligungsholdings in Österreich baut so ihr Geschäftsfeld „Nahrungs- & Genussmittel“ aus.

Kapital fließt in Expansion, Technologie und Deutschland-Start des Start-ups.

afreshed liefert „Retterboxen“ mit Bio-Obst und -Gemüse über den eigenen Lieferdienst unmittelbar vor die Haustür oder in Unternehmen.

Direkte Zusammenarbeit mit Landwirten und Produktionsbetrieben.

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien beteiligt sich mit 25,1 % am österreichischen Lieferdienst-Unternehmen afreshed. Das Investment im mittleren siebenstelligen Bereich unterstützt die weitere Skalierung des Unternehmens sowie den geplanten Markteintritt in Deutschland.

afreshed hat sich auf den Vertrieb von Bio-Obst und -Gemüse spezialisiert, das aufgrund optischer Normabweichungen nicht in den klassischen Handel gelangt, obwohl es qualitativ einwandfrei ist. Über ein Abo-System werden diese Produkte als sogenannte „Retterboxen“ direkt an Haushalte und Betriebe geliefert.

Generaldirektor Michael Höllerer, Raiffeisen NÖ-Wien, betont die Bedeutung der Unterstützung von Start-ups und der Förderung von Innovationen: „Wir sind vorne mit dabei, wenn es darum geht, junge Unternehmen, die zu unserem Portfolio passen, zu unterstützen. afreshed hat gezeigt, wie sich ein Geschäftsmodell von einer bemerkenswerten Idee hin zu einer vielversprechenden Zukunft entwickeln kann. Das hat uns überzeugt. Wir freuen uns, das Unternehmen bei seinem nächsten Schritt, die Expansion nach Deutschland, zu begleiten.“

afreshed wurde von Maximilian Welzenbach, Lukas Forsthuber und Bernhard Bocksrucker 2021 direkt aus der Schule heraus gegründet und beschäftigt heute rund 25 Mitarbeiter. Neben dem Firmensitz in Linz betreibt das Unternehmen ein zentrales Logistiklager in Niederösterreich, von dem aus Lieferungen in nahezu ganz Österreich organisiert werden.

In den vergangenen Jahren hat afreshed sein Geschäftsmodell konsequent weiterentwickelt und stark in Digitalisierung sowie den Aufbau einer eigenen Frischelogistik investiert. Dadurch konnte sich das Unternehmen zu einem flächendeckenden Lieferdienst entwickeln.

„Nachhaltigkeit bedeutet für uns, den eigenen Konsum zu überdenken“, so das Gründer-Trio Welzenbach, Forsthuber und Bocksrucker: „Dabei geht es auch darum, Abfall zu vermeiden – im Fall von afreshed also Überproduktion und Ausschussware.



Mit der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien gewinnen wir einen starken strategischen Partner, der unsere langfristige Vision unterstützt. Unser Ziel ist es, zu einem der führenden Anbieter für gerettete Lebensmittel im deutschsprachigen Raum zu werden“.

Mit dem Einstieg der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien will afreshed seine Wachstumsstrategie deutlich beschleunigen. Neben dem Ausbau des Produktangebots in Österreich stehen vor allem weitere Schritte in Richtung Internationalisierung – so etwa nach Deutschland – im Fokus.

