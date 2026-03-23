Biogas muss nicht durch die Straße von Hormus

Wien (OTS) -

Die Blockade und Angriffe im Bereich der Straße von Hormus führen uns drastisch vor Augen, wie verwundbar unser fossiles Energiesystem ist: Ein großer Teil des weltweiten Öl- und LNG-Handels passiert diese Meerenge – mit direkten Folgen für Preise und Versorgungssicherheit auch in Österreich.

Heimisches Biogas hingegen entsteht dezentral in unseren Regionen, ist unabhängig von Seewegen und Krisenregionen und macht unser Energiesystem resilienter. Biogasanlagen schließen Stoffkreisläufe, ersetzen importierten Mineraldünger und stärken damit sowohl die Energie- als auch die Lebensmittelsicherheit in Österreich.

Die rasche Beschlussfassung des Erneuerbare-Gase-Gesetzes (EGG) mit klaren Ausbauzielen wäre nun der wichtigste Schritt, um diese Sicherheiten auszubauen und langfristig gewährleisten zu können. Der KBVÖ appelliert daher an die Politik, das EGG rasch zu beschließen – für mehr Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit „Made in Austria“.

Mehr Informationen unter zukunft-biogas.at