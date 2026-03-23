  • 23.03.2026, 08:58:02
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  • OTS0016

AVISO PRESSEKONFERENZ: S1-Lobauautobahn - verkannte Hindernisse

Weiteres Rechtsgutachten bringt erneut überraschende Wendung

Wien (OTS) - 

Donnerstag, 26. März 2026,10:00 Uhr, Café Landtmann "Landtmannsaal", 1010 Wien Universitätsring 4, (Ecke Löwelstraße 22)

Die "S1 Schwechat-Süßenbrunn” beschäftigt derzeit den Europäischen Gerichtshof in der Rechtssache C-189/25 „VIRUS II“. Ob überhaupt noch weitere Genehmigungen für Lobautunnel & Co erteilt werden können, hängt von dessen Entscheidungen ab. Dementsprechend kann die im Herbst 2025 verkündete Wiederaufnahme des zweiten S1-Autobahnabschnittes mit Lobautunnel ins Bauprogramm bei langer Vorlaufzeit als derzeit symbolischer Akt gewertet werden. Für den allein „in der Luft hängenden“ ersten Verwirklichungsabschnitt im nördlichen Freiland wurde allerdings für 2026 ein Baubeginn angekündigt.

Die Umweltorganisation VIRUS präsentiert in einer Pressekonferenz ein neues Rechtsgutachten mit überraschenden Erkenntnissen, die nicht nur den Lobautunnel, sondern folgenschwer den gesamten S1-Abschnitt betreffen. Weiters wird abgeleitet, wie mit der Situation umzugehen ist und was nicht geht. Der Stand des Verfahrens beim EuGH, der laufenden Materienverfahren zur S1, sowie der Status der ein eigenes Projekt mit hoher Verwechslungsgefahr bildenden “S1-Spange Seestadt” wird ergänzt.

Die Pressekonferenz bestreiten:

  • Univ. Prof. (SFU) Dr. Konrad Lachmayer
  • Wolfgang Rehm, Umweltorganisation VIRUS

Wir freuen uns, Sie bei dieser Pressekonferenz zu begrüßen.

PRESSEKONFERENZ: S1-Lobauautobahn - verkannte Hindernisse

Datum: 26.03.2026, 10:00 Uhr - 26.03.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Cafè Landtmann, Landtmannsaal
Universitätsring 4
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Umweltorganisation VIRUS
Wolfgang Rehm
Telefon: 0699/12419913
E-Mail: [email protected]

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[Donnerstag, 26.03.2026, 10:00]

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