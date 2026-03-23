REMINDER: Einladung: PG WKÖ-Fachverband der Immobilientreuhänder am Di., 24. März 2026, 10 Uhr

Wien (OTS) -

Der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) lädt zum

P R E S S E G E S P R Ä C H



Der Immobilienpreisspiegel 2026 ist da! - Trends, Prognosen und Entwicklungen

Am Dienstag, 24. März 2026 mit Beginn um 10 Uhr

in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, Saal 2 (Oktagon im Zwischengeschoß)

Der Immobilienpreisspiegel des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der WKÖ ist das Standardnachschlagewerk für den gesamten Immobiliensektor zur Preisentwicklung am österreichischen Immobilienmarkt. Die Daten werden von den Mitgliedsunternehmen eingemeldet und vom „ZT datenforum“, dem Spezialisten für Immobilienanalyse, - bewertung und Marktbeobachtung mit den Grundbuchdaten abgeglichen und validiert.

Als einziger Preisspiegel bricht er Daten nicht nur auf den jeweiligen Bezirk herunter, sondern bewertet neben der Lage auch die Nutzungsqualität.

Ihre Gesprächspartner werden sein:

Roman OBERNDORFER , Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

, Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Mario ZOIDL , stellvertretender WKÖ-Fachverbandsobmann und Berufsgruppensprecher der österreichischen Immobilienmakler

, stellvertretender WKÖ-Fachverbandsobmann und Berufsgruppensprecher der österreichischen Immobilienmakler Dieter LEITNER, Managing Director „ZT datenforum“

Sie bieten Ihnen neben dem Überblick über die Erhebungsergebnisse auch eine Analyse der Daten des Immobilienpreisspiegels 2026.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ersuchen um Anmeldung per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 05 90 900-4462. Danke.

Die Teilnahme ist auch online möglich:

Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen

Besprechungs-ID: 353 228 959 319 55

Passcode: fC3u79he