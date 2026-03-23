Trockenheit im Seewinkel: WWF warnt vor Lebensraumverlust für Zugvögel

Wien (OTS) -

Mit den ersten warmen Tagen im März kehren auch die Zugvögel in den Seewinkel zurück. Die salzhaltigen Lacken im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel zählen zu ihren bedeutendsten Rast- und Brutgebieten in Europa. Doch deren dramatischer Rückgang bedroht eine der charakteristischsten Vogelarten Österreichs, den Säbelschnäbler, ebenso wie ein einzigartiges Ökosystem. „Der Säbelschnäbler lebt in Österreich ausschließlich an den salzhaltigen Lacken des Seewinkels. Im 19. Jahrhundert gab es hier noch rund 140 Lacken, heute sind es nicht einmal mehr 30 – und mindestens zehn davon stehen unmittelbar vor dem Verschwinden“, warnt WWF-Experte Bernhard Kohler, der seit 40 Jahren die Brutbestände dokumentiert. Der WWF fordert daher eine konsequente Stabilisierung des Grundwasserspiegels im Seewinkel, wirksame Maßnahmen zur Wasserrückhaltung in der Landschaft sowie eine deutliche Reduktion der landwirtschaftlichen Wasserentnahmen.

Die Existenz der Säbelschnäbler ist untrennbar mit den Sodalacken verbunden: Mit ihrem fein abgestimmten Schnabel als „Werkzeug“ durchkämmen sie das seichte Wasser nach Zuckmückenlarven und Urzeitkrebsen – Kleinstlebewesen, die diese extremen, salzhaltigen Gewässer in großer Zahl hervorbringen. Geht es den Lacken gut, finden die Vögel ausreichend Nahrung und sichere Brutplätze.

Ein Ökosystem am Kipppunkt

Sodalacken sind einzigartige, extreme und zugleich äußerst produktive Lebensräume. Ihre Dynamik hängt vom Grundwasser ab, das regelmäßig salzhaltiges Wasser in die Senken nachliefert. Durch Entwässerungsgräben und erhebliche Wasserentnahmen für die Landwirtschaft ist der Grundwasserspiegel jedoch massiv gesunken. Dadurch werden die Lacken von der lebensnotwendigen Salznachlieferung abgeschnitten, sie verlanden und verschwinden somit zusehends. “Der Verlust der Sodalacken würde nicht nur den Fortbestand der Säbelschnäbler gefährden, sondern ist auch ein Alarmsignal für eine Ära nie gekannter Wasserknappheit im Seewinkel”, sagt WWF-Experte Bernhard Kohler. Die Rückkehr der Vögel ist daher mehr als ein Naturereignis – sie ist ein jährlicher Prüfstein dafür, ob es gelingt, die Sodalacken und damit ein einzigartiges Naturerbe Europas zu bewahren.

Über das EU-Projekt LIFE-Pannonic Salt

Die Wiederherstellung der Sodalacken erfolgt durch das EU-finanzierte LIFE-Projekt „Pannonic Salt“. Bereits bestehende Wehranlagen zeigen deutlich die positive Wirkung für Grundwasser und Lacken. Unter der Leitung des Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel sollen in Kooperation mit dem Hauptreferat Wasserwirtschaft der Burgenländischen Landesregierung weitere Wehranlagen errichtet werden, um den Wasserspiegel im Seewinkel zu stabilisieren und mehr Wasser in den Lacken und in der Landschaft zu halten. Zugleich soll nach Wegen gesucht werden, um den Wasserverbrauch der Landwirtschaft zu verringern. "Duch den Erhalt der Sodalacken sollen gebietstypische und attraktive Vogelarten wie Säbelschnäbler und Seeregenpfeifer weiterhin geeignete Brutlebensräume im Seewinkel vorfinden“, betont Nationalpark-Direktor Johannes Ehrenfeldner.

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