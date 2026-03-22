FPÖ – Darmann: „850 Asylanträge allein im Februar sind um genau 850 zu viel!“

Wien (OTS) -

Als „Realitätsverlust“ und „blanken Hohn gegenüber der eigenen Bevölkerung“ hat heute der FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann die Jubelmeldungen der ÖVP zu den aktuellen Asylzahlen bezeichnet. Dass die Verlierer-Ampel 850 Asylanträge im Februar als Erfolg zu verkaufen versuche, zeige das ganze Ausmaß ihres Versagens in der Migrationspolitik. „Von einer ‚Asylwende‘ kann überhaupt keine Rede sein, das ist nur ein weiterer Akt der ÖVP-Showpolitik. Denn jeder einzelne dieser 850 Anträge ist einer zu viel und eine weitere Belastung für unser bereits ächzendes Sozial- und Sicherheitssystem. Während die Österreicher unter der Rekord-Teuerung leiden, feiert die ÖVP Zahlen, die in Wahrheit ein fortgesetztes Sicherheitsrisiko und eine enorme Kostenlawine für die Steuerzahler bedeuten. Dieser Jubel ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Bürger, der die katastrophalen Folgen der illegalen Masseneinwanderung tagtäglich zu spüren bekommt!“, so Darmann.

Mit Blick auf die Entwicklungen im Nahen Osten und den Iran-Krieg bekräftigte der freiheitliche Sicherheitssprecher die eindringliche Warnung von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl vor einer Wiederholung der katastrophalen Fehler des Jahres 2015. „Der EU-Asyl- und Migrationspakt, den die ÖVP den Menschen als großen Wurf verkauft, ist gepaart mit dem Versagen schwarzer Innenminister wie Karner der Beweis dafür, dass man scheinbar aus den Fehlentscheidungen dieses Katastrophenjahres nichts gelernt hat. Mit Zwangsverteilungsquoten von illegalen Einwanderern wird die ‚neue Völkerwanderung‘ nicht gestoppt, sondern nur auf dem Rücken der eigenen Bevölkerung weiterverwaltet“, kritisierte Darmann.

Abschließend forderte Darmann eine sofortige und radikale Kehrtwende in der Asylpolitik: „Wir brauchen keine Schönwetter-Statistiken und scheinheiligen ÖVP-Jubelmeldungen, sondern eine Politik der Null-Toleranz. Das bedeutet: einen sofortigen und bedingungslosen Asylstopp, die konsequente Abschiebung von Illegalen und abgelehnten Asylwerbern sowie die umfassende Deattraktivierung Österreichs als Zielland für ‚neue Völkerwanderer‘. Es ist höchste Zeit für die ‚Festung Österreich‘, um unsere Heimat, unsere Sicherheit und unseren Wohlstand zu schützen. Diese Verlierer-Truppe wird das niemals umsetzen – dafür braucht es eine FPÖ-geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl!“