FPÖ – Hafenecker: „Jetzt fordert auch schon ein SPÖ-Landeshauptmann Lederer-Rücktritt – wie lange bleibt Babler noch auf Tauchstation?“

Wien (OTS) -

„Jetzt fordert sogar schon der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Doskozil den Rücktritt des im Skandalsumpf versinkenden ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Lederer. Wie lange will SPÖ-Chef und Medienminister Babler noch auf Tauchstation bleiben und seinem Genossen damit die Mauer machen? Jemand, der im Verdacht steht, seine Tätigkeit im ORF-Kontrollgremium für private Geschäftemacherei ausgenutzt zu haben, ist längst untragbar!“, erklärte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA zur expliziten Rücktrittsaufforderung Doskozils an den ORF-Stiftungsratsvorsitzenden im aktuellen „Heute“-Interview.

Die in den letzten Tagen medial ans Licht gekommene Benko-Connection, die Drohung gegenüber „profil“-Chefredakteurin Thalhammer und Berichte über mögliche Beraterjobs für ORF-Geschäftspartner wie den ÖSV, den Funkhauskäufer Rhomberg oder die kolportierte Intervention für die Produktionsfirma Interspot würden Lederer an der Spitze des ORF-Stiftungsrats völlig disqualifizieren. „Lederer scheint nicht nur Bablers roter Mann im ORF zu sein, sondern auch sein Mann fürs Kapital, wenn man sich diesen Grad der Verhaberungen mit Multi-Millionären anschaut. Mit jedem weiteren Tag, den der Obermarxist im Vizekanzleramt dem Treiben seines Genossen länger zuschaut, wächst sich die Causa Lederer immer mehr zu einem handfesten SPÖ-Skandal aus“, so Hafenecker.

Falls Babler auf die „Strategie des Aussitzens und Totschweigens“ setze, sei dies ein Armutszeugnis für einen Medienminister: „Sein Festhalten an diesem skandalumwitterten roten Bonzen ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht aller ORF-Zwangssteuerzahler, sondern zieht das bereits schwerst desolate Image des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Werkbank der Regierung noch tiefer hinunter!“