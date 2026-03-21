FPÖ – Hafenecker: „Spritpreis-Schock: Regierung versagt – Kickl-Plan für Entlastung sofort umsetzen!“

Wien (OTS) -

Der aktuelle Spritpreis-Schock an den heimischen Zapfsäulen mit Dieselpreisen jenseits der Zwei-Euro-Marke mache ein sofortiges Handeln dringend notwendig, unterstrich heute FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA: „Die angebliche 10-Cent-Bremse, die von dieser Regierung geplant wird, ist angesichts der immer weiter nach oben galoppierenden Spritpreise viel zu wenig. Wir brauchen in der nächsten Woche die Umsetzung des von Herbert Kickl heute präsentierten Plans für eine echte Entlastung an den Zapfsäulen. Mineralölsteuer halbieren, CO2-Strafsteuer weg! Nur so ist eine rasche Hilfe möglich“, so Hafenecker.

Für den freiheitlichen Verkehrssprecher sei die Untätigkeit der Regierung nicht länger hinnehmbar: „Das komplizierte Herumdoktern an irgendwelchen Margen ist ein Armutszeugnis für diese Regierung. Wir brauchen es jetzt eine einfache und sofort wirksame Maßnahme. Der FPÖ-Plan schafft eine sofort spürbare Entlastung von rund 40 Cent pro Liter, in Summe sprechen wir hier also von hunderten Euro an Einsparung pro Jahr für jede Familie und jeden Pendler.“ Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, die arbeitende Bevölkerung nicht länger als Melkkuh der Nation zu missbrauchen.