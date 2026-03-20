Einladung zur Pressekonferenz: „Österreichische Ärztekammer zu aktuellen Themen: So steht es um die Gesundheitspolitik“

Wien (OTS) -

Die Österreichische Ärztekammer zeigt aktuelle Problemstellungen und Lösungsansätze auf und lädt zu einer Pressekonferenz ein.

Teilnehmer:

OMR Dr. Johannes Steinhart

Präsident der Österreichischen Ärztekammer

OMR Dr. Edgar Wutscher

Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte

Prof. Dr. Dietmar Bayer

Obmann-Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Ärzte

Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied

Obmann-Stellvertreterin der Bundeskurie niedergelassene Ärzte

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Pressekonferenz: „Österreichische Ärztekammer zu aktuellen Themen: So steht es um die Gesundheitspolitik“

Datum: 25.03.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 5. Stock

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

Österreich