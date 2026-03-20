- 20.03.2026, 13:41:32
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Einladung zur Pressekonferenz: „Österreichische Ärztekammer zu aktuellen Themen: So steht es um die Gesundheitspolitik“
Das österreichische Gesundheitssystem und die Versorgungslandschaft stehen derzeit besonders unter Druck.
Die Österreichische Ärztekammer zeigt aktuelle Problemstellungen und Lösungsansätze auf und lädt zu einer Pressekonferenz ein.
Teilnehmer:
OMR Dr. Johannes Steinhart
Präsident der Österreichischen Ärztekammer
OMR Dr. Edgar Wutscher
Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte
Prof. Dr. Dietmar Bayer
Obmann-Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Ärzte
Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied
Obmann-Stellvertreterin der Bundeskurie niedergelassene Ärzte
Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Pressekonferenz: „Österreichische Ärztekammer zu aktuellen Themen: So steht es um die Gesundheitspolitik“
Datum: 25.03.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Österreichische Ärztekammer, 5. Stock
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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