  • 20.03.2026, 13:41:32
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Einladung zur Pressekonferenz: „Österreichische Ärztekammer zu aktuellen Themen: So steht es um die Gesundheitspolitik“

Das österreichische Gesundheitssystem und die Versorgungslandschaft stehen derzeit besonders unter Druck.

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Ärztekammer zeigt aktuelle Problemstellungen und Lösungsansätze auf und lädt zu einer Pressekonferenz ein.

Teilnehmer:

OMR Dr. Johannes Steinhart

Präsident der Österreichischen Ärztekammer

OMR Dr. Edgar Wutscher

Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte

Prof. Dr. Dietmar Bayer

Obmann-Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Ärzte

Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied

Obmann-Stellvertreterin der Bundeskurie niedergelassene Ärzte

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Pressekonferenz: „Österreichische Ärztekammer zu aktuellen Themen: So steht es um die Gesundheitspolitik“

Datum: 25.03.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 5. Stock
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at

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[Mittwoch, 25.03.2026, 10:30]

Österreichische Ärztekammer

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