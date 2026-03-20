Neue Werbeauftritt der Kärnten Werbung: Kärntner Originale

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Sechs Kärntner Persönlichkeiten stehen im Mittelpunkt der neuen touristischen Werbemaßnahme der Kärnten Werbung. Mit den „Kärntner Originalen“ rückt die Kampagne echte Menschen und ihre Geschichten ins Zentrum und macht damit das besondere Lebensgefühl Kärntens erlebbar. Der neue Werbeauftritt wurde nun erstmals im Rahmen eines Pressetermins präsentiert.

Bereits im Mai 2025 startete die Kärnten Werbung den Aufruf zu den „Kärntner Originalen“. Rund 500 Nominierungen gingen ein – Menschen, die mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensweise das unverwechselbare Kärntner Lebensgefühl verkörpern. Eine Jury wählte daraus sechs Persönlichkeiten aus, die nun als authentische Botschafterinnen und Botschafter der Marke Kärnten im Einsatz sind.

Mit der neuen Werbekampagne 2026 stehen ihre Geschichten im Mittelpunkt der touristischen Kommunikation.

Authentische Geschichten statt inszenierter Bilder

In einer Zeit, in der viele Menschen von einer Flut an perfekt inszenierten Bildern und digitalen Inhalten geprägt sind, wächst die Sehnsucht nach Authentizität und echten Erfahrungen. Genau hier setzt die neue Kampagne der Kärnten Werbung an: Sie zeigt echte Menschen mit echten Leidenschaften und lädt Gäste ein, Kärnten aus ihrer Perspektive zu entdecken.

„Unsere Gäste suchen heute mehr denn je nach authentischen Erlebnissen. Mit den Kärntner Originalen erzählen wir echte Geschichten von Menschen, die ihre Heimat mit Begeisterung leben. Sie zeigen, was Kärnten ausmacht – Gelassenheit, südliche Lebensfreude und Genuss“, so Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner.

Unter dem Motto „Mach, was du liebst“ werden diese Geschichten über zahlreiche Kanäle erzählt – von TV-Spots über Außenwerbung bis hin zu Social Media und Online-Content.

Die Gesichter der Kampagne

Die sechs Kärntner Originale stehen für unterschiedliche Facetten des Landes – von Natur und Sport über Kultur und Musik bis hin zu Kulinarik und Brauchtum.

Zu ihnen zählen eine naturverbundene Triathletin, ein leidenschaftlicher Gastronom, eine Fotografin, eine junge Bäuerin, ein Musiker sowie eine Kärntner Flugsportlegende. Gemeinsam zeigen sie, wie vielfältig das Lebensgefühl in Kärnten ist und wie eng Natur, Kultur und Lebensfreude miteinander verbunden sind.

Jede und jeder von ihnen nimmt die Gäste mit in seine persönliche Welt – zu Lieblingsplätzen, Leidenschaften und Momenten, in denen sie ganz bei sich selbst sind.

Die 6 „Kärntner Originale“ kurz vorgestellt:

Anna Truppe (26), Studentin aus Altfinkenstein, arbeitet im familiengeführten landwirtschaftlichen Betrieb mit.

Studentin aus Altfinkenstein, arbeitet im familiengeführten landwirtschaftlichen Betrieb mit. Schafft den Spagat zwischen Leben am Bauernhof und Kommunikationstalent in der modernen, schnelllebigen Welt.



Gerhard Fischer (73) aus Treffling, Besitzer einer Flugschule, leidenschaftlicher Opa, sportlich, freiheitsliebend, schlagfertig.

aus Treffling, Besitzer einer Flugschule, leidenschaftlicher Opa, sportlich, freiheitsliebend, schlagfertig. Erfolgreiche Wildwasser-Kanu Karriere, 1974 einer der ersten Paragliding-Piloten Österreichs und einer der ersten Fluglehrer.



Sigrid Krauland (47 ) aus Gösselsdorf, Biomedizinische Analytikerin, Triathletin, Mutter.

) aus Gösselsdorf, Biomedizinische Analytikerin, Triathletin, Mutter. Große Leidenschaft für den Ausdauersport und bringt Familie, Job und Hobby unter einen Hut.



Mathias Ortner (37) aus Klagenfurt am Wörthersee, Gründer und Sänger von Matakustix.

aus Klagenfurt am Wörthersee, Gründer und Sänger von Matakustix. Verkörpert den Kärntner-Vibe, die südliche Lebensfreude und die beliebte „lei-lossn“-Mentalität. Gibt dies auch in Form seiner Lieder wieder und inspiriert und begeistert damit andere.



Marko Ogris (33 ) aus Ludmannsdorf, Gastronom und Familienvater.

) aus Ludmannsdorf, Gastronom und Familienvater. Führt sein Gasthaus als Ort der Gastfreundschaft und des Wohlbefindens, im Sinne von Tradition und Werten der Vorgängergenerationen.



Alexandra Lanner (30) aus Reifnitz, Fotografin und Lehrerin.

aus Reifnitz, Fotografin und Lehrerin. Hat eine große Liebe zum Detail, teilt die schönsten Seiten unseres Bundeslandes in den sozialen Netzwerken.

360-Grad-Kampagne über alle Kanäle

Der Werbeauftritt wird über verschiedene Medien umgesetzt und kombiniert klassische Werbeformen mit erzählerischen Inhalten. Diese werden sowohl online als auch offline verbreitet. Neben TV-Spots, Plakaten im öffentlichen Raum sowie Beiträgen in Zeitungen und Magazinen spielen vor allem digitale Kanäle eine wichtige Rolle. Inhalte in sozialen Medien, Influencer-Kooperationen sowie Beiträge auf kaernten.at/origniale geben Einblicke in die Geheimtipps und Lieblingsplätze der Kärntner Originale.

Ziel ist es, über unterschiedliche mediale Kontaktpunkte hinweg die verschiedensten Facetten Kärntens zu zeigen. Die Geschichten der Originale wecken dabei ein erstes Interesse.

Die Kampagne lädt Gäste dazu ein, Kärnten nicht nur zu besuchen, sondern das Lebensgefühl selbst zu erleben.

Die TV-Spots starten heute Abend im ORF vor Bundesland Heute mit einem ersten Austrahlungszeitraum bis 2. April. Drei weitere Kampagnenwellen starten dann im Juni, August und Oktober.