Die mdw ist bester Arbeitgeber Österreichs im Bereich Bildung und Forschung

Wien (OTS) -

In einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins trend kommt die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien auf Platz 15 der besten Arbeitgeber Österreichs und ist am höchsten gereiht im Bereich Bildung und Forschung.

Rektorin Ulrike Sych freut sich über die Auszeichnung: „Die mdw steht für Exzellenz in Kunst, Wissenschaft und Pädagogik. Dass wir nun auch als Arbeitgeberin so positiv wahrgenommen werden, ist für uns eine besonders schöne Bestätigung, denn exzellente Leistungen entstehen dort, wo Menschen Vertrauen, Rückhalt und die richtigen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit finden.“

Gerda Müller, Vizerektorin für Organisationsentwicklung und Diversität: „Ich freue mich sehr über dieses starke Ergebnis. Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und ihnen an der mdw langfristige Perspektiven zu bieten, gelingt nur, wenn man ihre Lebensrealitäten ernst nimmt und darauf mit den richtigen Maßnahmen reagiert. Dazu gehören Vereinbarkeit und Gesundheitsförderung genauso wie ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, das Entwicklung ermöglicht. An der mdw arbeiten wir kontinuierlich daran, diesem Anspruch gerecht zu werden.“

Das Ranking

Das Ranking der 300 besten Arbeitgeber basiert auf einer im Herbst 2025 durchgeführten anonymen Onlinebefragung von Arbeitnehmer:innen, trend-Leser:innen und Mitgliedern der Karrierenetzwerke Xing und kununu (inklu-sive Bewertungen auf kununu). Für die Erhebung wurden über 1.400 Arbeitgeber mit mindestens 200 Beschäftigten in Österreich identifiziert, die sich einer von 20 von trend und Statista gemeinsam definierten Branchen zuordnen lassen. Insgesamt flossen über 340.000 Urteile in das Ranking ein (inklusive Bewertungen des Vorjahres). Hierfür wurden 8.000 Arbeitnehmer_innen zufällig und unter Berücksichtigung einer breiten regionalen und soziodemografischen Streuung im Rahmen eines Online-Access-Panels befragt, wie sehr sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden.

Den größten Einfluss auf das Gesamtergebnis hatte die Weiterempfehlungsbereitschaft für den eigenen Arbeitgeber über das Online-Access-Panel, danach folgten gleichwertig die Aussagen der Xing- und kununu-Mitglieder sowie der trend-Leser_innen.

Über die mdw

Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zählt zu den weltweit größten und renommiertesten Universitäten für Musik, Theater und Film. Rund 3.000 Studierende aus 72 Ländern absolvieren in 123 Studienrichtungen aus den Bereichen Musik, darstellende Kunst, Wissenschaft, Forschung und Pädagogik ihre Ausbildung. Zu den insgesamt 25 Instituten der mdw gehören u.a. das Max Reinhardt Seminar sowie die Filmakademie Wien.

Die mdw ist Teil von IN.TUNE. Innovative Universities in Music & Arts in Europe.

www.mdw.ac.at