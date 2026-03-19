Frauen im Fußball: FH Technikum Wien als Treffpunkt für führende Stimmen des Sports

Wien (OTS) -

Bereits zum dritten Mal fand am 17. März 2026 die Veranstaltung „Frauen im Fußball: The Talk“ an der FH Technikum Wien statt. Austragungsort war der Große Festsaal der Hochschule, die damit erneut Raum für Austausch, Sichtbarkeit und Vernetzung rund um die Zukunft des Frauenfußballs bot. Veranstaltet wurde der Abend von zone14, dem Wiener Sporttechnologie-Unternehmen mit enger Verbindung zur FH Technikum Wien.



Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen im Frauenfußball, bestehende strukturelle Herausforderungen sowie Perspektiven für mehr Professionalität, Sichtbarkeit und Chancengerechtigkeit. Vertreter*innen aus Sport, Medien, Verbänden und Organisationen diskutierten darüber, welche Rahmenbedingungen es braucht, damit Frauen im Fußball nachhaltig gestärkt werden.



zone14: Moderne Analysetechnologien nicht nur im Spitzenfußball der Männer



zone14 entwickelt KI-gestützte Lösungen für die Videoanalyse im Fußballtraining und verfolgt das Ziel, moderne Analysetechnologien nicht nur im Spitzenfußball, sondern auch im Breiten- und Nachwuchsbereich zugänglich zu machen. Das Unternehmen ist Teil der Entrepreneurship-Initiative der FH Technikum Wien. Die Verbindung zur Hochschule ist auch personell eng: Mehrere Gründer bzw. Mitwirkende von zone14 sind Absolventen oder Lehrende der FH Technikum Wien.



Die FH Technikum Wien versteht sich als Ort, an dem Innovation, gesellschaftliche Entwicklung und Praxis zusammenkommen und konnte dieser wichtigen Veranstaltung im Bereich Frauen Fußball erneut eine Bühne bieten. Mit Geschäftsführer Horst Rode und Isabel Dregely (Kompetenzfeldleiterin Artificial Intelligence & Data Analytics) waren, neben weiteren, auch einige Vertreter*innen der FH Technikum Wien anwesend.



Lukas Grömer, Mitbegründer von zone14: „Unser Ziel ist es, Technologien, die lange vor allem im Spitzenfußball der Männer verfügbar waren, auch Frauenteams zugänglich zu machen.“



Ein zentrales Thema des Abends war die strukturelle Weiterentwicklung des Frauenfußballs – von Infrastruktur über Ausbildung bis hin zur Professionalisierung.



Jasmin Eder, Projektkoordinatorin Frauen im Fußball beim ÖFB und ehemalige Nationalspielerin: „Es geht im ersten Schritt gar nicht darum, Millionen in die Hand zu nehmen. Es geht darum, Rahmenbedingungen und Infrastruktur zu ermöglichen – und das sichtbar zu machen, was im Frauenfußball schon da ist.“



Auch die Perspektive aktiver Spielerinnen wurde thematisiert – insbesondere mit Blick auf Vorbilder, Nachwuchsförderung und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten.



Carina Wenninger, Spielerin bei Austria Wien und 127-fache Nationalteamspielerin für Österreich:

„Ich glaube, ein großes Ziel ist, Strukturen zu schaffen, damit es für junge Mädchen in Österreich cool ist, Fußballerin zu werden – und dass die Rahmenbedingungen im besten Fall so sind, dass man davon leben kann.“



An der dritten Ausgabe von „Frauen im Fußball: The Talk“ nahmen zahlreiche Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen des Sports teil:

Lisa Alzner , ehemalige Cheftrainerin des SKN St. Pölten, war die jüngste Cheftrainerin in der Geschichte der Frauen-Bundesliga und verfügt über Erfahrung auf internationalem Topniveau, unter anderem in der UEFA Women’s Champions League.

, ehemalige Cheftrainerin des SKN St. Pölten, war die jüngste Cheftrainerin in der Geschichte der Frauen-Bundesliga und verfügt über Erfahrung auf internationalem Topniveau, unter anderem in der UEFA Women’s Champions League. Jasmin Eder , ehemalige Nationalspielerin und neunfache Meisterin mit dem SKN St. Pölten, ist heute als Projektkoordinatorin Frauen im Fußball beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) tätig.

, ehemalige Nationalspielerin und neunfache Meisterin mit dem SKN St. Pölten, ist heute als tätig. Michael Erlitz ist Sportdirektor Frauenfußball beim SK Sturm Graz und setzt sich für den strukturellen Ausbau des Frauenfußballs ein.

ist und setzt sich für den strukturellen Ausbau des Frauenfußballs ein. Corinna Kuhnle , Doppel-Welt- und Europameisterin im Kanu-Slalom, leitet den Fachbereich Genderkompetenz im Sport bei 100% Sport .

, Doppel-Welt- und Europameisterin im Kanu-Slalom, leitet den Fachbereich . Nera Palinic ist Reporterin bei Sky Sport und bringt mediale Perspektiven auf Sichtbarkeit und Berichterstattung im Sport ein.

ist und bringt mediale Perspektiven auf Sichtbarkeit und Berichterstattung im Sport ein. Nina Potz ist Liga-Managerin der Admiral Frauen Bundesliga und befasst sich mit der Weiterentwicklung des österreichischen Spitzenfußballs der Frauen.

ist und befasst sich mit der Weiterentwicklung des österreichischen Spitzenfußballs der Frauen. Anna Ressmann ist stellvertretende Obfrau im Frauenausschuss des Wiener Fußballverbands (WFV) .

ist . Nikola Staritz arbeitet als Projektreferentin der fairplay-Initiative an Themen rund um Vielfalt, Fairness und Teilhabe im Sport.

arbeitet als an Themen rund um Vielfalt, Fairness und Teilhabe im Sport. Sara Telek ist FIFA-Schiedsrichterin mit Einsätzen in der UEFA Women’s Champions League und bei Europameisterschaften.

ist mit Einsätzen in der UEFA Women’s Champions League und bei Europameisterschaften. Carina Wenninger, Spielerin bei Austria Wien, ist 127-fache österreichische Nationalteamspielerin und Rekordhalterin für die meisten Einsätze einer Spielerin des FC Bayern München.



Mit der Veranstaltung wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit von Sport, Bildung, Technologie und Medien für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs ist. Die Kooperation zwischen zone14 und der FH Technikum Wien zeigt, wie Innovation, Unternehmertum und gesellschaftlich relevante Themen an einer Hochschule zusammengeführt werden können.



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Über die FH Technikum Wien



Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 19.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon über 1.000 Frauen, in 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tagesform oder Abendform angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle.



Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.



Weitere Informationen: www.technikum-wien.at



Fotos rund um die FH Technikum Wien:

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Weiterführende Informationen:



Videoanalyse für Fußballvereine: Start-up zone14 als Teil der Entrepreneurship-Initiative der FH Technikum Wien



Neue Partnerschaft von zone14 und SK Rapid Wien: KI-gestützte Videoanalyse im Fußballtraining



Frauen im Fußball: Prominente Gäste bei der Podiumsdiskussion von zone14 (2024)



Zweiter Frauenfußball-Talk an der FH Technikum Wien (2025)