Wien (OTS) -

Die IG Lebenszyklus Bau stellt ihr Jahresprogramm 2026 unter das Leitthema „Bestand als Business Case“. Damit rückt der Verband den Gebäudebestand als zentralen Hebel für die Transformation der Bau- und Immobilienwirtschaft in den Mittelpunkt – wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich. Rund 90 Unternehmen arbeiten 2026 in neun Arbeitsgruppen an praxisnahen Lösungen zu Sanierung, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen.

„Der Gebäudebestand ist der größte Hebel für die Transformation der Bau- und Immobilienbranche. Entscheidend wird sein, ihn nicht nur technisch und ökologisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich neu zu denken – als Business Case, der Investitionen ermöglicht und Innovation vorantreibt“, so Christoph Müller-Thiede, Sprecher der IG Lebenszyklus Bau.

Im Fokus stehen die Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Modelle, die Dekarbonisierung des Bestands, neue rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie die Nutzung digitaler Daten als Entscheidungsgrundlage. Ziel ist es, konkrete Werkzeuge und Best Practices für die Umsetzung in der Praxis bereitzustellen.

Flankiert wird die inhaltliche Arbeit durch Veranstaltungsformate wie den Sanierungsgipfel 2026 und den Jahreskongress am 3. November in der Hochschule Campus Wien. Mit der Initiative Young Life Cycle Professionals (YLCP) stärkt der Verein zudem gezielt die Einbindung junger Branchenvertreter:innen.

Links

Arbeitsgruppen 2026: https://ig-lebenszyklus.at/aktuelles/unsere-arbeitsgruppen-2026/

Veranstaltungsübersicht 2026: https://ig-lebenszyklus.at/veranstaltungen/

Initiative Young Life Cycle Professionals: https://ig-lebenszyklus.at/young-life-cycle-professionals/

Bildunterschriften:

Presse1/Presse2 (Credit: IG Lebenszyklus Bau/Leo Hagen)

Volles Haus beim Jahres-Kick-Off: rund 90 Unternehmen informierten sich zu den geplanten Arbeitsschwerpunkten des Vereins 2026.

Christoph Müller-Thiede (Credit: M.O.O.CON)

Christoph Müller-Thiede setzt als neuer Vorsitzender der IG Lebenszyklus Bau auf das Zukunftsthema Bestandsoptimierung.

Über die IG Lebenszyklus Bau

Die IG LEBENSZYKLUS BAU umfasst rund 90 Unternehmen und Institutionen der Bau- und Immobilienwirtschaft Österreichs. Der 2012 als IG Lebenszyklus Hochbau gegründete, gemeinnützige Verein unterstützt Bauherren bei der Planung, Errichtung, Bewirtschaftung und Finanzierung von ganzheitlich optimierten, auf den Lebenszyklus ausgerichteten, Bauwerken. Interdisziplinäre, bereichsübergreifende Arbeitsgruppen bieten eine gemeinsame Plattform für Projektbeteiligte aus allen Bereichen des Gebäudelebenszyklus.