  • 19.03.2026, 11:46:32
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  • OTS0093

Änderung in der Geschäftsführung von SOS-Kinderdorf Österreich

Innsbruck (OTS) - 

SOS-Kinderdorf Österreich informiert über eine personelle Veränderung in der Geschäftsführung: Anne Schlack hat ihr Dienstverhältnis auf eigenen Wunsch gekündigt und ist aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Bis zu ihrem Austritt mit Ende Juni 2026 bleibt sie im Unternehmen tätig.

Der Aufsichtsrat hat mit Wolfram Brugger einen erfahrenen, langjährigen Standortleiter von SOS-Kinderdorf interimistisch in die Geschäftsführung bestellt. Er übernimmt diese Funktion bis zur Bestellung einer dauerhaften Nachfolge.

Die Nachbesetzung der Geschäftsführungsposition wird zeitnah in einem strukturierten Verfahren erfolgen.

SOS-Kinderdorf Österreich setzt den eingeschlagenen Weg zur Weiterentwicklung von Organisation und Strukturen konsequent fort. Ziel bleibt eine stabile und wirksame Führung sowie die bestmögliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Rückfragen & Kontakt

SOS-Kinderdorf Österreich
Katharina Häckel-Schinkinger
Telefon: +43 676 88144 225
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sos-kinderdorf.at/

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