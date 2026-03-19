FMK: Lebensretter Markus Mittermüller hat nun „eigene“ Mobilfunkstation am Hochficht (VIDEO)

Österreich (OTS) -

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Am 10. Dezember 2024 erlitt der heute 72-jährige Rudi Pfoser einen Herzstillstand, als er am Hochficht Schi fuhr. Markus Mittermüller, damals an der Talstation tätig, alarmierte mit seinem Handy über die Nummer 144 das Rote Kreuz und die ÖAMTC Flugrettung. Gemeinsam mit weiteren Ersthelfern leistete er unter telefonischer Anleitung des Roten Kreuzes in den ersten kritischen Minuten Erste Hilfe, bis die Sanitäter und der Rettungshubschrauber Christophorus 10 eintrafen.

Sein Notruf und die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen retteten das Leben von Rudi Pfoser.

Herzliche Begrüßung zwischen Lebensretter und Gerettetem

Zur Würdigung von Mittermüllers vorbildlichem Verhalten trägt die Mobilfunkstation, über die der Notruf abgewickelt wurde, nun offiziell seinen Namen. Die Station ist auf dem Dach des „Gasthaus zum Überleben“ montiert. Sie soll nicht nur an die Lebensrettung am 10. Dezember 2024 erinnern, sondern auch verdeutlichen, dass jede einzelne Mobilfunkstation Leben retten kann.

Im Rahmen der Einweihung der Widmungstafel kam es zu einer besonders herzlichen Begrüßung zwischen Rudi Pfoser und seinem Lebensretter Markus Mittermüller. Anwesend waren auch Freunde von Pfoser sowie die beteiligten Notfallsanitäter des Roten Kreuzes, darunter Transportführer Stefan Wagner, und der Hubschrauberpilot Johannes Schöffl von der ÖAMTC Flugrettung.

Die Widmungsurkunde wurde Markus Mittermüller von FMK-Präsident Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom, im Beisein von Gernot Rasch, Senior Director Austria von EuroTeleSites, die den Mobilfunkstandort betreibt, übergeben.

Schon die dritte Widmung einer Mobilfunkstation

Mit der Widmung an Markus Mittermüller wurde bereits die dritte österreichische Mobilfunkstation einem Lebensretter gewidmet. 2025 wurde Tristan Trigler, 2024 Matteo Eichinger jeweils eine Mobilfunkstation gewidmet, weil sie durch das Absetzen eines Notrufs via Handy Leben retteten.