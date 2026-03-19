Nachhaltigkeit an Österreichs Hochschulen: Zwölf Projekte für Sustainability Award nominiert

Wien (OTS) -

Zwölf Hochschulprojekte in den Kategorien Lernen, Forschen, Kooperieren und Verankern nominierte die Fachjury für den Nachhaltigkeitspreis von BMFWF und BMLUK. Preisverleihung am 09. Juni 2026.

Die Nominierungen für den Sustainability Award, die Auszeichnung für nachhaltige Hochschulprojekte des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK), stehen fest: Aus 133 Einreichungen zeichnete die renommierte Fachjury insgesamt zwölf herausragende Projekte in den vier Sustainability Award-Kategorien aus. Welche Projekte die Gold-Platzierung erhalten, wird bei der Auszeichnungs- und Vernetzungsveranstaltung am 09. Juni 2026 in Wien bekannt gegeben.

Die Gewinner:innen dürfen sich zum zehnten Jubiläum der Auszeichnung neben einem Preisgeld an einer neugestaltete Trophäe erfreuen. In einem Ideenwettbewerb unter Studierenden der Akademie der bildenden Künste gewann der Entwurf von Paul Mittnik. In einem Ideenwettbewerb unter Studierenden der Akademie der bildenden Künste gewann der Entwurf vom Künstler Paul Mittnik. Ein schwebendes Möbiusband regional gefertigt aus nachhaltigen Materialien symbolisiert einen Kreislauf, in dem Wissen und Ressourcen wieder genutzt und weitergegeben werden.

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, dazu: „Wissenschaft und Forschung geben Antworten auf die großen Zukunftsfragen unserer Zeit. Die nominierten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie gesellschaftliche Herausforderungen mit wissenschaftlichen Methoden gelöst werden können. Sie machen sichtbar, wie Nachhaltigkeit konkret im Alltag ankommt und weit über die Hochschulen hinaus als Fortschritt für alle wirkt. Die Bandbreite reicht von nachhaltiger Krebsforschung über ressourcenschonende Labore bis hin zu zugänglicher, pflanzenbasierter Ernährung.“

"Hochschulen leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele. Sie vermitteln das Wissen und die Fähigkeiten, die es braucht, um Klimaschutz, Ressourcenschonung und nachhaltige Entwicklung aktiv voranzutreiben. Besonders wichtig ist dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit, womit wir Ideen verknüpfen, Innovation stärken und Lösungen schaffen, welche über die einzelne Bereiche hinaus wirken“, sagt Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig.

Der Sustainability Award ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK). Der Preis wird 2026 bereits zum zehnten Mal vergeben.

Nominierte in den Kategorien Lernen, Forschen, Verankern und Kooperieren

Die Fachjury des Sustainability Awards 2026 ist mit sechs Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Nachhaltigkeit besetzt. Die Jurymitglieder Hildegard Aichberger (Umweltbundesamt Österreich), Daniel Fischer (Leuphana Universität Lüneburg), Jakob Mohl (Österreichische UNESCO-Kommission), Klaus Taschwer (Der Standard), Eric Veulliet (Hochschule Weihenstephan-Triesdorf) und Sithara Pathirana (Festivalleitung Klimabiennale Wien) wählten aus den 133 Einreichungen jene Hochschulprojekte mit besonders hohem Vorbildcharakter und starker transformativer Wirkung aus.

Pro Kategorie nominierte die Fachjury drei Projekte für den Sustainability Award 2026.

Kategorie Lernen:

Future Water 2025 (TU Graz)

Masterstudium Architektur – Fit für die BAUwende (FH Kärnten)

Lehrveranstaltung: Multinational Corporations and Circular Economy (WU Wien)

Kategorie Forschen:

Arbeitsgruppe Nachhaltigkeitsforschung (BOKU Wien)

Klagenfurt wird klimaneutral - Teilhabe und Gerechtigkeit in der Stadt der Zukunft (Uni Klagenfurt)

TealHelix (BOKU Wien)

Kategorie Verankern:

greenCCR - Krebs nachhaltig bekämpfen (MedUni Wien)

Nachhaltige Labore: Bewusstsein in Aktion (ISTA)

True costs: Pflanzliche Ernährungspräferenzen fördern in der Betriebsgastronomie (Uni Salzburg)

Kategorie Kooperieren:

BeEcoVie I und II - Projekt zur nachhaltigen bienen-ökologischen Raumplanung (hochschulübergreifend: BOKU, TU Wien)

New Horizon (Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik)

smartIBK - mein Leben in der Smart City Innsbruck (Uni Innsbruck)

Die feierliche Verleihung und Bekanntgabe der Gold- und Silberpreise findet im Rahmen einer ganztägigen Vernetzungsveranstaltung am 09. Juni 2026 in Wien statt. Pro Kategorie wird der Sustainability Award 2026 einmal in Gold und zweimal in Silber vergeben.

Mehr zum Sustainability Award und den nominierten Projekten finden Sie unter www.sustainability-award.at