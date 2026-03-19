KV BABE: Keine Einigung in dritter Verhandlungsrunde

Wien (OTS) -

In der dritten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der rund 10.000 Angestellten der privaten Bildungseinrichtungen kam es gestern, am 18. März, erneut zu keiner Einigung. Das aktuelle Angebot der Arbeitgeber liegt bei einer Erhöhung von 2,2%. Für die Gewerkschaft GPA ist dies weiterhin unzureichend.

„Das Engagement der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben hat zu Bewegung am Verhandlungstisch geführt, aber das aktuelle Angebot ist immer noch weit von einem vertretbaren Kompromiss entfernt“, betont Senad Lacevic, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft GPA in Bezug auf die Betriebsversammlungen in der Branche. „Gerade in einem gesellschaftlich so wichtigen Bereich wie der Erwachsenenbildung braucht es attraktive und verlässliche Rahmenbedingungen. Und das bedeutet eine faire Abgeltung der Leistung der Beschäftigten“, so der Gewerkschafter weiter.

Beiden Seiten sei bewusst, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund von Kürzungen im Bildungsbereich schwierig gestalten: „Doch die Ursache dafür liegt sicher nicht bei den Beschäftigten, die selbst tagtäglich mit der anhaltenden Teuerung konfrontiert sind“, so Lacevic. „Die Folgen nun gänzlich auf die Beschäftigten abzuwälzen, ist garantiert der falsche Weg“, betont der Gewerkschafter abschließend.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. April statt.