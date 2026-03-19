  • 19.03.2026, 10:00:45
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WK-Zeitungen erzielen Bestwerte bei Entscheidern

Österreich (OTS) - 

Mit 33,6% Lesern pro Ausgabe (LpA) erreichen die Wirtschaftskammer-Zeitungen bei der aktuellen Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) einen absoluten Top-Wert. Eine Print- bzw. E-Paper-Ausgabe des österreichweiten Zeitungsrings wird damit im Schnitt von jedem dritten Entscheidungsträger im Land gelesen.

3.041 Entscheidungsträger aus wirtschaftlichen Organisationen ab fünf Mitarbeitern wurden bei der LAE 2025, durchgeführt durch das IFES-Institut, in ganz Österreich befragt. Unter den Monatstiteln führen die Wirtschaftskammer-Zeitungen bei der Cross-Media-Reichweite (CMR) mit 45,3% vor „Gewinn“ (25,5%) und „trendPremium“ (20,8%). Besonders erfreulich ist, dass die WK-Zeitungen ihre Reichweite im Vergleich zur LAE 2023 um 5% (von 40,3% auf 45,3%) steigern konnten. Damit bewegt man sich auch gegen den allgemeinen Trend bei anderen Medien. Beim LpA (Leser pro Ausgabe)-Anteil liegen ebenfalls die WK-Zeitungen mit 33,6% vor „Gewinn“ (17,4%), und „trendPremium“ (13,1%).

Top bei Alleinentscheidern

Beachtenswert sind außerdem die Detailergebnisse der LAE 2025: So erreichen die Wirtschaftskammer-Zeitungen Bestwerte bei den Lesern pro Ausgabe u. a. bei den Alleinentscheidern für die Bereiche EDV/IT (44,2%), Finanzen (43%), Verwaltung/Organisation (42,8%), Vertrieb/Marketing/Kommunikation (42,6%), Produktion/Material/Logistik (42,2%) und Allgemeines Management (41,8%). Beachtenswert ist weiters die LPA-Steigerung bei den Geschäftsführern, Vorständen und Direktoren von 34,8% im Jahr 2023 auf aktuell 39,1%. In der ersten Führungsebene werden die WK-Zeitungen mit einem LPA von 41,1% deutlich mehr gelesen als in der zweiten Führungsebene (25,7%).

Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass die WK-Zeitungen bei der jungen Lesergruppe bis 39 Jahren – entgegen dem digitalen Trend - besonders gern gelesen werden. Hier liegt der LPA bei 38%. Bei den 40- bis 49-Jährigen sind es 29% und bei den 50- bis 59-Jährigen 37%. Auch beim subjektiv beurteilten Informationsnutzen gaben die Entscheidungsträge den WK-Zeitungen einen Top-Wert, der über den Werten anderer Print-Medien liegt.

Die WK-Zeitungen im Überblick

Mit einer Auflage von rund 559.400 Stück (Druckauflage 2025) zählen die Wirtschaftskammer-Zeitungen zu den reichweitenstärksten Medien des Landes überhaupt. Die WK-Zeitungen gibt es als neun regionale Ausgaben (Zahlen 2025 gerundet): Wiener Wirtschaft (112.400), Steirische Wirtschaft (97.600), Wirtschaft NÖ (99.000), Oberösterreichische Wirtschaft (80.000), Tiroler Wirtschaft (52.200), Salzburger Wirtschaft (40.000), Kärntner Wirtschaft (39.000), Die Wirtschaft (21.500, Vorarlberg) und Burgenlands Wirtschaft (17.700).

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Salzburg - Stabstelle Kommunikation
Telefon: +43 662 8888 345
E-Mail: [email protected]

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