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AVISO: PG Volksanwaltschaft – Schwerpunktbericht zur Situation psychisch erkrankter Häftlinge

26.3.2026, 10 Uhr: Volksanwältin Gaby Schwarz & Kommissionsleiter Reinhard Klaushofer stellen Ergebnisse vor – Missstände & Empfehlungen

Wien (OTS) - 

Seit Jahren macht die Volksanwaltschaft darauf aufmerksam, dass die Versorgung psychisch erkrankter Menschen in Österreichs Justizanstalten mangelhaft ist. Doch die Warnungen wurden ignoriert, während die Anzahl jener Gefangenen steigt. Vor diesem Hintergrund legte der Nationale Präventionsmechanismus (NPM) im Jahr 2025 einen Prüfschwerpunkt auf diese Thematik. Volksanwältin Gaby Schwarz und der Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug, Dr. Reinhard Klaushofer, stellen die Ergebnisse und Empfehlungen vor. Zu diesem Pressegespräch laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

Datum: Donnerstag, 26. März 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, 1010 Wien

Thema: Schwerpunktbericht - Psychisch erkrankte Menschen: Versorgung im Strafvollzug auf dem Prüfstand

Gesprächspartner:

  • Volksanwältin Gaby Schwarz
  • Univ.-Prof. Dr. Reinhard Klaushofer, Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug

Für Medien-Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Leitung Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsbereich Volksanwältin Gaby
Schwarz
Mag. Pia Ulrich
Telefon: + 43 1 515 05 260
E-Mail: [email protected]

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