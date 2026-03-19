AVISO: PG Volksanwaltschaft – Schwerpunktbericht zur Situation psychisch erkrankter Häftlinge

Wien (OTS) -

Seit Jahren macht die Volksanwaltschaft darauf aufmerksam, dass die Versorgung psychisch erkrankter Menschen in Österreichs Justizanstalten mangelhaft ist. Doch die Warnungen wurden ignoriert, während die Anzahl jener Gefangenen steigt. Vor diesem Hintergrund legte der Nationale Präventionsmechanismus (NPM) im Jahr 2025 einen Prüfschwerpunkt auf diese Thematik. Volksanwältin Gaby Schwarz und der Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug, Dr. Reinhard Klaushofer, stellen die Ergebnisse und Empfehlungen vor. Zu diesem Pressegespräch laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

Datum: Donnerstag, 26. März 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, 1010 Wien

Thema: Schwerpunktbericht - Psychisch erkrankte Menschen: Versorgung im Strafvollzug auf dem Prüfstand

Gesprächspartner:

Volksanwältin Gaby Schwarz

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Klaushofer, Leiter der Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug

Für Medien-Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich: [email protected]