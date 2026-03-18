  • 18.03.2026, 18:01:02
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FPÖ – Tschank zu Sozialbau AG: „Sozialer Wohnbau mutiert zum SPÖ-Futtertrog“

Gemeinnütziger Wohnbau muss entpolitisiert werden

Wien (OTS) - 

„Die heute verlautbarte Bestellung von Wiens SPÖ-Wohnbaustadträtin Gaal in den Vorstand der Sozialbau AG würde als schlechter Aprilscherz durchgehen, wenn leistbares Wohnen nicht ein viel zu ernstes Thema wäre“, kommentierte der freiheitliche NAbg. Dr. Markus Tschank die offizielle Bestellung in den Vorstand der SPÖ-nahen gemeinnützigen Bauvereinigung.

„Das ist Postenschacher in seiner reinsten Form. Hier dreht sich ein SPÖ-Personenkarussell wie in den Zeiten des schlimmsten Proporzes“, kritisierte Tschank. „Offenbar bleibt die Sozialbau AG der ‚Josef Ostermayer-Strategie‘ treu – die höchsten Posten für die allerhöchsten Genossen“, erneuerte Tschank die freiheitliche Forderung nach Entpolitisierung des gemeinnützigen Wohnbaus. „Während der Ära Josef Ostermayers als Generaldirektor veranlagte und verlor der Sozialbau-Verbund mehr als 70 Millionen Euro bei der Skandalbank Commerzialbank Mattersburg. Und Ostermayer selbst verwendete sich wesentlich für eine dramatische Liberalisierung der Wohnungsgemeinnützigkeit, die letztlich deren Ende bedeutet hätte. Ich frage mich, in welcher Weise sich Kathrin Gaal einbringen wird?“, zeichnet Tschank eine historische Parallele.

„Der soziale Wohnbau ist zu wichtig, um zum Futtertrog der SPÖ zu verkommen. Wir werden uns für eine Gesetzesänderung in Richtung Entpolitisierung einsetzen, die entsprechende Abkühlphasen vorsieht“, betonte Tschank und kündigt Initiativen im Nationalrat an.

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