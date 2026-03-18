Handelsverband lädt zur 36. Ausgabe des Handelskolloquiums mit Ministerin Holzleitner & Staatssekretär Schellhorn ins Schloss Schönbrunn.

Wien (OTS) -

Am 26. März 2026 ist es wieder so weit. Zum 36. Mal tagen die Spitzenvertreter:innen des österreichischen Handels beim traditionsreichsten Handelskongress des Landes, heuer wieder im Schloss Schönbrunn/Apothekertrakt. Auf dem Programm stehen die drängenden Themen und Herausforderungen unserer Zeit, von Künstlicher Intelligenz und digitaler Disruption über Regionalität und Wertschöpfung bis hin zu effizienten Standortstrategien und der schwierigen geopolitischen Lage.

Gipfeltreffen des Handels mit 400 Entscheidungsträger:innen und internationalen Keynotes

Nach der Eröffnung durch Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will wird Staatssekretär Sepp Schellhorn über seine Pläne zur Reduzierung des Bürokratiedschungels und zur Stärkung des heimischen Handels referieren. Warum der Faktor Mensch im Zeitalter der KI noch wichtiger wird, erklärt der Zukunftsforscher Dietmar Dahmen. Garantiert spannend werden auch die Vorträge von Robert Zniva (FH Salzburg) und Christian Kaupa (Kyndryl) zu KI-Shopping sowie von Gerald Eder-Schmidinger (CRIF) über aktuelle Risiken in den Lieferketten des Handels.

Was die Next Generation vom Einzelhandel erwartet, erzählt Utho Creusen (Universität St. Gallen). Theresa Schleicher (The Future:Project), Adel Hafizovic (NEOH), Herman Konings (nXt) und Victor Vecsei (Marswalk) werden im Zukunftstalk über "Hyperphysical Retail" diskutieren, Simon Hasenauer und Daniel Nowara von REMIRA über datengetriebene Disposition bei Transgourmet.

Verleihung des FMCG-Awards und des HV-Wissenschaftspreises mit BM Holzleitner

Zu den Höhepunkten des Handelskolloquiums zählen auch die Verleihung des FMCG-Awards sowie des HV-Wissenschaftspreises. Davide Falzone (Bring! Labs) und Günter Thumser (MAV) werden die begehrten FMCG-Awards an die besten FMCG-Partner des österreichischen Handels vergeben, Utho Creusen gemeinsam mit Maria Madlberger (Webster University) und HV-Vizepräsident Norbert Scheele den HV-Wissenschaftspreis für herausragende akademische Publikationen. Hierfür wird auch Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, persönlich anwesend sein und eine Rede halten.

Im hochkarätig besetzten Wirtschaftstalk werden Bundeskanzler a.D. Alexander Schallenberg, Gerhard Drexel (SPAR) und Marianne Penker (BOKU Wien) über geopolitische Umbrüche, neue Marktbedingungen und die Zukunft des Handels in Europa debattieren. Moderiert wird das gesamte Event von Pitch-Professor Daniel Cronin, das traditionelle Innovation Zapping von Markus Kuntke (REWE) und der Wirtschaftstalk von Köksal Baltaci (Die Presse).

Benefiz-Tombola als krönender Abschluss

Für besondere Highlights sorgt zudem der Schnellzeichner und Karikaturist Xi Ding, der die Gäste live porträtiert, bevor eine stimmungsvolle Benefiz-Tombola den Abend krönt – mit All-inclusive-Übernachtungen in den Hotels von LOISIUM und der List Group als Hauptpreise.

Das Handelskolloquium 2026 darf sich über erstklassige Unterstützung von mehr als 40 Sponsoren freuen. Das vollständige Programm finden Sie auf www.handelskolloquium.at

Medienvertreter:innen können kostenfrei an der Veranstaltung teilnehmen.

Handelskolloquium 2026

Datum: 26.03.2026, 09:00 Uhr - 26.03.2026, 20:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Schloss Schönbrunn, Eingang Apothekertrakt

Grünbergstraße Meidlinger Tor

1130 Wien

Österreich

URL: https://www.handelskolloquium.at