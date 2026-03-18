  • 18.03.2026, 12:50:32
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WKÖ-Gewerbe und Handwerk: Erschwinglicher Treibstoff ist für Betriebe überlebenswichtig

Spartenobmann Manfred Denk begrüßt Steuersenkung: „Niedrigere Spritpreise sind für unsere Betriebe absolut entscheidend“ – Versorgung muss weiter sichergestellt sein

Wien (OTS) - 

Die Ankündigung der Bundesregierung, die Steuern auf Treibstoffe zu senken, wird im Gewerbe und Handwerk begrüßt. „Unsere vielen kleinen und mittelständischen Betriebe sind darauf angewiesen, dass Treibstoffe zu erschwinglichen Preisen verfügbar sind. Ohne wettbewerbsfähige und planbare Energiepreise können die Gewerbe- und Handwerksbetriebe ihre Dienstleistungen nicht für ihre Kundinnen und Kunden erbringen. Wir freuen uns daher, dass die Bundesregierung unsere Forderung aufgegriffen hat und die Steuern senken wird“, sagt Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Diese Maßnahme ist der richtige Weg, um außerordentliche Steuer-Einnahmen an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurückzugeben. Wichtig ist zudem, dass einer neuerlichen Preis-Lohn-Spirale vorgebaut wird, die die Teuerung in alle Vor-, Zwischen- und Endprodukte weitertragen würde. „Steuersenkungen sind das sichere Mittel, um die Betriebe zu entlasten, ohne die Versorgungssicherheit mit Treibstoffen in Österreich zu gefährden“, sagt Denk. Die kolportierte Steuersenkung müsse jedoch umgehend greifen. Und sollte sich ein Fortdauern des Konfliktes im Nahen Osten abzeichnen, müssten rasch weitere Entlastungsmaßnahmen folgen. (PWK099/HSP)

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