Simon Wiesenthal Lecture mit Sofie Lene Bak in Wien

Wien (OTS) -

Das Vienna Wiesenthal Institute lädt zur Simon Wiesenthal Lecture “Blindness and Light. Antisemitism and the Memory of Rescue in Denmark” mit der Historikerin Sofie Lene Bak:

Dänemark wird oft als Lichtblick in der Dunkelheit des Holocaust dargestellt, da 98 Prozent der dänischen Jüdinnen und Juden die Verfolgung überlebten – die meisten von ihnen im Exil im benachbarten Schweden. Doch die Erinnerung an die Rettung in Dänemark wurde durch Verzerrungen und Leerstellen geprägt, die bis heute die nationale wie internationale Geschichtsschreibung beeinflussen. Eine Erinnerungskultur, die sich auf die Retter:innen statt auf die Opfer konzentriert und in eine glorifizierende nationale Erzählung des Widerstands eingebettet ist, hat den Holocaust als gemeinsame europäische und jüdische Katastrophe an den Rand gedrängt.

In diesem Vortrag löst Sofie Lene Bak Mythos von dokumentierter historischer Realität und untersucht, wie etablierte Erinnerungsmuster die Fähigkeit der dänischen Gesellschaft geschwächt haben, Antisemitismus zu erkennen und zu bekämpfen. Dabei beleuchtet sie die komplexe Beziehung zwischen Holocaust-Erfahrung und Erinnerung sowie die Bedingungen, unter denen Antisemitismus fortbesteht.

Sofie Lene Bak ist außerordentliche Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Kopenhagen und Direktorin des künftigen Forschungszentrums National Forum for Antisemitism Studies, das 2026 an der Universität Kopenhagen eröffnet wird. Sie war Kuratorin am Dänischen Jüdischen Museum und hat zahlreiche Bücher und Artikel zur Geschichte des Antisemitismus, zur dänisch-jüdischen Geschichte und zum Holocaust veröffentlicht. Neben ihrer akademischen Arbeit ist sie stark in der Wissenschaftskommunikation engagiert und wirkt an der Entwicklung von Fernsehdokumentationen und Bildungsmaterialien mit sowie an öffentlichen Debatten.

Veranstaltungssprache: Englisch

Anmeldung via [email protected] und bringen Sie bitte einen gültigen Lichtbildausweis mit, Eintritt frei



Simon Wiesenthal Lecture – Sofie Lene Bak: Blindness and Light. Antisemitism and the Memory of Rescue in Denmark

Anmeldung unter: [email protected]

Datum: 25.03.2026, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI)

Rabensteig 3

1010 Wien

Österreich

URL: https://bit.ly/SWL-Bak